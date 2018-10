¿Qué es el error 503 que provocó la caída de YouTube?

Ciudad de México.- Cerca de las 20:30 horas de ayer martes (tiempo de la Ciudad de México) usuarios de Twitter y Facebook de diversos países comenzaron a reportar una falla en la plataforma de videos YouTube, 10 minutos más tarde la empresa citó en un mensaje: "Gracias por sus reportes sobre los problemas de acceso a YouTube, YouTube TV y YouTube Music. Estamos trabajando para resolverlo y se los haremos saber una vez que esté arreglado. Pedimos una disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda causarles, los mantendremos informados".



La plataforma de videos estuvo caída a nivel mundial durante una hora. Así es, el servicio regresó paulatinamente cerca de las 21:31 horas.



Cuando entrabas a cualquiera de sus aplicaciones, se marcaba el error 503, ¿qué significa?, ¿qué causó la caída?



El código 503 significa literalmente Service Temporarily Unavailable (servicio no disponible temporalmente), el servidor manda esa respuesta cuando no se puede procesar la petición del usuario.



Las razones por las que se presenta este error son varias, algunas de ellas son: que la página tuvo un pico repentino de tráfico, es decir, que varios usuarios dieron click al mismo tiempo, se genera tanta interacción en la web que las peticiones se vuelven insostenibles; también puede ser un intento de hackeo, por lo que se impide el acceso para proteger la vulnerabilidad de la página; o simplemente hubo algún problema en la programación de la web y se deben optimizar.



Es por ello que el error 503 toma segundos o minutos, dependiendo de la situación y la gravedad, regresar a la normalidad. Sus programadores deben ponerse a revisarlo, como médicos de la tecnología, y solucionar el problema cuanto antes para regresar el sitio al aire.



Que YouTube estuviera sin operar una hora no solamente representa caídas en sus reproducciones y molestias en sus usuarios, sino una gran pérdida de dinero para la empresa.