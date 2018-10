EBay demanda a Amazon, alegando que le 'robó' vendedores

EBay.com Inc. presentó el miércoles una demanda contra Amazon.com Inc., acusando a la empresa de “robarse” en su sitio a sus vendedores a través del sistema de mensajería interna de eBay, publicó The Washington Post.







En la demanda, interpuesta en California en el condado Santa Clara, se acusa a Amazon de haber “perpetrado una maquinación destinada a infiltrar y explotar el sistema de e-mail para sus integrantes” en los últimos años. La presunta maquinación era empleada por docenas de representantes de ventas de Amazon, se sostiene en la demanda.







Anteriormente el Wall Street Journal había informado que eBay había enviado a Amazon una carta pidiéndole cesar dicha práctica y desistir de ella o afrontar acciones legales. Una portavoz de Amazon respondió refiriéndose al comunicado previo de la empresa, en el cual señalaba estar efectuando una investigación completa sobre las acusaciones.







“Durante años, y sin el conocimiento de eBay, Amazon ha realizado un esfuerzo sistemático y coordinado destinado a infiltrar y explotar el sistema patentado M2M de eBay en la plataforma de eBay para llevarse a Amazon a los vendedores de eBay”, sostiene eBay en la demanda. “La magnitud de la maquinación resulta alarmante —involucra a gran número de representantes de Amazon, va dirigida a cientos de vendedores de eBay y abarca varios países extranjeros y numerosas entidades de Estados Unidos (entre ellas California)”.







En la querella, eBay alega evidencia de “que Amazon coordinó desde su matriz esta maquinación”, incluyendo que muchos de los mensajes enviados a sus vendedores siguieron patrones idénticos o inclusive eran idénticos. Desde direcciones IP de internet vinculadas con dispositivos de Amazon se tuvo acceso a muchas de las cuentas utilizadas para enviar los mensajes, se añade en la demanda.







En la demanda de eBay se acusa a Amazon de interferencia intencional de relaciones económicas y bajo contrato, así como de fraude y de violación de los códigos penal, empresarial y de profesiones californianos.







En la demanda, eBay pide prohibir de manera permanente a Amazon usar indebidamente su sistema de mensajes así como compensación monetaria por los daños no especificados.