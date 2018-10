Desmantelarían equipo negociador del TLC

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pretende cesar a tres cuartos del equipo nacional que negocia acuerdos comerciales, incluido el alcanzado hace poco con Estados Unidos y Canadá, como parte de su estrategia de recortar el gasto gubernamental, según personas cercanas al tema.



El equipo de transición de AMLO informó al Gobierno actual que prevé cesar entre 40 y 45 de los 60 miembros del equipo negociador de la Secretaría de Economía (SE), detallaron las fuentes, que pidieron no revelar su identidad.



Si bien se anticipaba la partida de importantes funcionarios como el Secretario Ildefonso Guajardo y el subsecretario Juan Carlos Baker, había esperanza de que muchos negociadores de la cartera se mantuvieran en sus cargos, señalaron las fuentes.



Guajardo instó a la Administración entrante a reconsiderar la medida, para lo cual argumentó que los cargos son esenciales para futuras negociaciones y su eliminación podría poner en riesgo la implementación de acuerdos ya cerrados, añadieron dos de los testigos.



La decisión se conoce en momentos en que México también se prepara para implementar un acuerdo comercial con 10 países del Pacífico, un pacto actualizado con la Unión Europea, y negocia con Argentina y Brasil para reducir su dependencia de Estados Unidos como mercado en materia de exportaciones.



Los recortes en la Secretaría son parte de las desvinculaciones y reducciones salariales previstas por AMLO, quien asegura que el Gobierno Federal es demasiado grande e ineficiente.



La oficina de prensa de la SE declinó comentar. Luz María de la Mora, elegida por AMLO para hacerse cargo de la Subsecretaría de Comercio Exterior, también prefirió no opinar sobre las conversaciones entre el equipo de transición y la Administración actual.



No obstante, aclaró que está en el proceso de evaluar las operaciones de la Secretaría y no ha tomado ninguna decisión sobre el personal.



La unidad comercial tendrá a la gente necesaria para hacer su trabajo, sentenció.