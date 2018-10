Analiza México arancel de represalia a Canadá

Ciudad de México.- México estudia la lista de productos de Canadá a los que podría aplicar aranceles como medida de represalia por acero, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker.



Canadá fijó este mes nuevas cuotas y aranceles a las importaciones de siete categorías de acero de varios países, incluido México, a lo que el país latinoamericano respondió diciendo que protegería a los exportadores locales y que presionaría a Ottawa para obtener una exención.



"Vamos a estar en consultas con los canadienses (...) actualmente México se está reservando todos los posibles cursos de acción posibles", dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior, agregando que no descarta acudir a la Organización Mundial de Comercio (OMC).



Baker señaló que "ojalá no tengamos que hacerlo (...) si no se soluciona, México tomará acciones equivalentes", agregó en el marco de un seminario para periodistas de la OMC.



México calcula que la medida arancelaria de Canadá sobre productos de acero afectará a las exportaciones mexicanas de alambrón y tubos para el sector energético en unos 200 millones de dólares.



En junio, el Gobierno de Estados Unidos también impuso sanciones arancelarias al acero y al aluminio de Canadá y México, alegando razones de seguridad nacional.



Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, dijo en un foro organizado por la cámara acerera local que espera que un acuerdo con Canadá y Estados Unidos llegue antes de la firma del nuevo tratado comercial de Norteamérica que sustituirá al TLC.



"Estamos muy avanzados en las pláticas con Estados Unidos y estamos muy confiados en que lleguemos a un acuerdo pronto sobre medidas al acero e igualmente con Canadá (...) Para antes de firmar el TLC debemos tener resueltos ambos temas", declaró Garza.



El funcionario explicó que en el poco más de un mes que queda del Gobierno actual se hará "una revisión muy concienzuda" de si las medidas que ha aplicado México hasta ahora a productos de acero son "suficientes para que la industria compita lealmente y en condiciones similares contra los demás".