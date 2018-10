Firmas británicas preparan contingencia ante Brexit

Londres.- La mayoría de firmas británicas se disponen a activar planes de contingencia frente al Brexit antes de Navidad si no hay mayor claridad sobre la salida del país de la Unión Europea, advirtió el domingo un importante grupo empresarial de cabildeo.



La Confederación de la Industria Británica (CBI por sus siglas en inglés) dijo que las medidas podrían incluir reducción de empleos, ajuste a cadenas de distribución fuera de Gran Bretaña, almacenamiento de artículos, así como reubicación de producción y servicios en el exterior.



La advertencia se debe al aumento de temores de que Gran Bretaña abandone la UE en marzo sin un acuerdo sobre la futura relación. Si esto ocurre, Gran Bretaña podría enfrentar aranceles para sus exportaciones, la restitución de controles fronterizos y la imposición de restricciones a viajeros y trabajadores, una combinación potencialmente perjudicial para los negocios.



“La situación es urgente ahora”, dijo Carolyn Faribairn, directora general de la CBI. “La realidad de las firmas en la práctica rebasa la velocidad de las negociaciones”.



Las discusiones entre ambas partes se han estancado principalmente sobre cómo mantener la frontera abierta entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido.



La cumbre de líderes de la Unión Europea la semana pasada no logró avances y la reunión de noviembre fue cancelada. Como la próxima cumbre fue programada para diciembre, el proceso del Brexit queda muy cerca de la fecha oficial de salida de Gran Bretaña. Incluso si alcanzan un acuerdo, hay dudas sobre la capacidad de la primera ministra británica Theresa May para garantizar la mayoría necesaria en el Parlamento debido a las enconadas divisiones sobre el tema.



“A menos de que se concrete en diciembre un acuerdo para el retiro, las firmas oprimirán el botón de sus planes de contingencia”, dijo Fairbairn.