Lanzan Amazon y AmEx tarjeta para pymes

Nueva York.- Amazon.com Inc y American Express Co (AmEx) están subiendo la apuesta en su competencia por el gasto de las pequeñas empresas.



Las dos compañías presentaron este martes una nueva tarjeta de ambas marcas para pequeñas empresas.



Los titulares de las tarjetas con una membresía Amazon Prime podrán elegir entre un préstamo sin intereses por 90 días o un 5 por ciento de reembolso en compras realizadas en Amazon.com, Amazon Business, Amazon Web Services y Whole Foods Market, informaron las compañías en un comunicado.



La tarjeta metálica sin cargo también ofrecerá un 2 por ciento de reembolso en compras en restaurantes y estaciones de servicio de Estados Unidos y en servicios de telefonía móvil.



"Le permite satisfacer la necesidad cuando desea flujo de efectivo, le permite obtener un aumento de ahorro de las recompensas cuando lo desee", dijo en una entrevista Samant Nagpal, titular global de productos de pago de Amazon Business.



Amazon ha estado lanzando más productos para pequeñas empresas con la esperanza de proporcionarles desde suministros de oficina hasta piezas de fábrica.



El año pasado comenzó un programa de membresía Prime que ofrece entrega rápida y gratuita para las empresas.



El gigante del comercio electrónico también ofrece préstamos para pequeñas empresas para que los prestatarios puedan agregar más inventario o expandir sus negocios con nuevos productos.



AmEx, en tanto, ha estado experimentando con permitir que los titulares de las tarjetas paguen o financien compras individuales en una nueva función llamada "Páguelo, Planéelo" para alentar a los clientes existentes a pedir prestado más dinero.



La compañía -que dice ser el principal emisor de tarjetas para pequeñas empresas de Estados Unidos y que su cartera es mayor que las de sus cinco rivales más cercanos combinados- también se ha centrado en mejorar sus servicios para prestatarios de pequeñas empresas.



"El capital de trabajo es una consideración muy importante, la que mantiene a los dueños de negocios despiertos por la noche", dijo Courtney Kelso, titular de soluciones para tarjetas comerciales de AmEx en Estados Unidos. "Esto pone el control y la elección en sus manos transacción por transacción".