Plantearán en Canadá cómo reformar OMC

Ottawa.- Representantes de 13 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirán en Ottawa este miércoles para debatir la manera de reformar este organismo que regula el comercio internacional y que ha recibido críticas del presidente estadounidense Donald Trump.



Sin la participación de China ni de Estados Unidos, los ministros o representantes de Comercio de países como México, Chile, Brasil, Suiza, Singapur y de la Unión Europea (UE) trabajarán durante dos días en diferentes mesas de análisis centradas en cuatro temas.



Los temas a disertar son: Mejora de la eficiencia y eficacia de las funciones de supervisión y transparencia de la OMC; Salvaguardar y fortalecer el mecanismo de solución de controversias; Crear las reglas comerciales del siglo XXI; y Definir los pasos a seguir.



En los documentos de trabajo que Canadá propondrá a los representantes comerciales se afirma que a pesar de la "clara evidencia" de que el comercio ha contribuido a la prosperidad y desarrollo mundial sin precedentes, las reglas e instituciones que facilitan el comercio "parecen cada vez más frágiles".



Aclaró que los desafíos que enfrenta el sistema multilateral de comercio "no se pueden atribuir a una sola causa ni a un sólo país".



La transformación estructural de la economía global, combinada con el cambio tecnológico, ha trastornado las economías y sociedades nacionales, algunas más que otras, provocando inseguridad y desigualdad, indicó.



El Gobierno canadiense reconoce que los beneficios del comercio "no se han compartido de manera justa", y que las normas existentes "ya no reflejan un equilibrio justo de derechos y obligaciones".



Estas presiones exacerban las diferencias existentes entre los miembros de la OMC en cuanto a su necesidad, capacidad o disposición para asumir nuevos compromisos, señaló.



El diagnóstico para esta reunión ministerial es que hay una distorsión e incumplimiento del comercio basado en reglas, lo que ha afectado las tres principales funciones del organismo: el monitoreo de los compromisos existentes parece incapaz de contener las crecientes tensiones comerciales.



Asimismo, acosado por la creciente complejidad de las disputas, el sistema de solución de controversias lucha por hacer frente a la demanda, y las largas negociaciones para actualizar las reglas comerciales para reflejar las realidades económicas modernas han arrojado resultados modestos.



La reunión de 13 integrantes de la OMC busca restaurar la confianza en el sistema de comercio multilateral, así como desalentar las medidas proteccionistas, ante lo cual Canadá propone "liderazgo, creatividad y paciencia".



El ministro de Diversificación del Comercio Internacional, Jim Carr, en su calidad de anfitrión, afirmó que Canadá participó en la creación del organismo y "no lo veremos erosionado".



La reunión para buscar reformar el organismo se da con ministros de Comercio "afines", que se comprometieron a encontrar ideas "creativas y tangibles" sobre los desafíos que enfrenta la OMC, y a demostrar que la reforma no sólo es posible, sino "necesaria y alcanzable", explicó el ministro.



La OMC fue creada en 1995 y está integrada por 164 países miembros. El comercio global de bienes y servicios alcanzó los 22.2 trillones de dólares en el 2017.