'Se siente estancados 8 de cada 10 trabajadores en su empleo' OCCMundial

Chihuahua.- De acuerdo con la última encuesta realizada por OCCMundial, las empresas son las causantes de que el 87% de los empleados mexicanos se sienta desmotivado y en consecuencia estancado laboralmente debido a sus malas prácticas (30%).



En un comunicado de prensa, detalló que los trabajadores se sienten desanimados por la falta de planes para ofrecer crecimiento y desarrollo laboral en sus empresas (33%).



Del total, el 20% reveló que es por desmotivación personal, 15% por tener un mal jefe, mientras que 2% reconoció que se debe a su bajo desempeño.



OCCMundial informó que a pesar de que la mayoría dice que su estancamiento se debe a las empresa en la que labora o trabajó, siete de cada 10 reconocen que es una cuestión compartida entre el empleado y la organización.



Precisó que un 20% asegura que es culpa de la empresa y el seis por ciento dice que es total responsabilidad de cada persona.



Las principales razones por las que los encuestados dijeron que se sienten desmotivados y estancados laboralmente hablando son por la falta de oportunidades de crecimiento profesional (75%), no tiene aumento de sueldo (49%) y porque siempre hacen lo mismo, sin tener mayores retos (43%).



Otro 36 por ciento consideró que la empresa no les brinda ningún tipo de capacitación o actualización, asimismo el 28% dijo que no los toman en cuenta y un 26% que llevan mucho tiempo desempeñando el mismo puesto de trabajo. Un 22% señaló que su desanimo es por la falta de prestaciones.



Caso contrario, los participantes en el sondeo destacaron que entre los principales factores que determinan el desarrollo y el crecimiento laboral están el hecho de tener nuevos retos (69%), contar con aumento de salario (64%), recibir capacitación o actualización constante (57%) y obtener un mejor puesto de trabajo (56%).



El 41 por ciento de los trabajadores indicó que se siente motivado por el aumento de prestaciones de cualquier tipo (monetarias y emocionales), otra cantidad porcentual igual lo atribuyó a que le brinden bonos de productividad , recibir mayores responsabilidades (40%), liderar un proyecto (39%) y que la empresa ofrezca planes de flexibilidad (35%).