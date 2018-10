Inflación llega a 4.94% en la primera quincena de octubre

Ciudad de México.- La inflación en la primera mitad del presente mes se mantuvo elevada impulsada por el alza en electricidad y la gasolina de bajo octanaje, de acuerdo con la información más reciente dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.40% en la primera quincena de octubre, con lo que la inflación anual se ubicó en 4.94%, tasa ligeramente inferior al 5.02% con que cerró el mes anterior.



Entre los bienes y servicios cuyos precios y tarifas incidieron más en la inflación en la primera mitad de octubre se encuentra la electricidad, como resultado de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano que se aplicó en 18 ciudades del país.



Otros genéricos cuya alza incidió en la inflación, fueron; la gasolina de bajo octanaje, jitomate, servicios profesionales, tomate verde, transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, automóviles, vivienda propia, así como gas doméstico.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, mostró un alza de 0.17% quincenal y una tasa anual de 3.74%; por su parte, el índice de precios no subyacente se incrementó 1.10% quincenal y 8.58% anual.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.14% y los de los servicios 0.20% quincenal.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.49%; en tanto que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 2.21%.