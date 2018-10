El grito que unirá a mil mujeres contra la violencia de género

"Es el momento de parar esta violencia y pensar en las mujeres que vendrán después de nosotras. Somos mujeres conscientes que estamos construyendo una vida en equilibrio e igualdad, reconocemos nuestra voz y nuestro rol en el mundo", son las declaraciones de la artista guatemalteca Regina José Galindo, quien presentará el performance poético "Nada nos calla", en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.



La artista lanza una convocatoria para unir a mil mujeres, se manifiesten en contra de la violencia de género, y así se junten en un grito de libertad colectivo, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un comunicado.



El objetivo es que las mujeres se expresen durante 10 minutos, sean escuchadas y se abra un diálogo público sobre uno de los temas de relevancia y actualidad internacional.



Para la artista es importante que las mujeres se unan en una sola voz y se manifieste la violencia de género.



"Nos sabemos importantes y poderosas, rechazamos las estructuras de violencia y las denunciamos, las cambiamos cada día. Todas somos compañeras en este camino y no tenemos miedo, tenemos una voz y la usamos", declaró Galindo.



De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento, es decir, 30.7 millones de mujeres, ha enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida.



En un reporte publicado el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Centroamérica encabezan las regiones más críticas de América Latina y el Caribe donde se presenta mayor violencia hacia las mujeres. El documento señala que, en todo el mundo, 35 por ciento de las mujeres han sido víctimas.



El performance "Nada nos calla" se realizará el sábado 20 de octubre, a las 15:30 horas, durante la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2018.



Regina José Galindo (Guatemala, 1974) es una artista visual, performer y poeta especializada en body-art. Su obra se caracteriza por explorar las injusticias sociales relacionadas con discriminación racial y de género. Ha participado en eventos internacionales, como las Bienales de Venecia, Italia; Pontevedra, España; Sydney, Australia; Moscú, Rusia, y Lima y Perú, así como en Graphic Arts of Ljubljana en Eslovenia y The Sharjah Biennial en los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.



Por su trabajo ha obtenido el León de Oro (2005) en la categoría de artista joven por ¿Quién puede borrar las huellas?, el Premio Príncipe Clau (2011) por su capacidad de transformar la ira personal y la injusticia en poderosos actos públicos y el primer Premio Juannio Guatemala (2010). Como poeta ganó el Premio Único de Poesía por la Fundación Myrna Mack (1998).



La XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2018 se realizará del 12 al 21 de octubre en la Plaza de la Constitución.