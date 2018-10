Gran clausura

Chihuahua, Chih.- Para conmemorar el 309 aniversario de la fundación de Chihuahua y cerrar con broche de oro el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2018 y del XIV Festival Internacional Chihuahua (FICH), anoche tuvo lugar un magno concierto de "Rock Sinfónico en tu idioma", en el foro del Parque El Palomar, garantizando un espectáculo de complacencia nostálgica ochentera.



Además, se contó con la participación de "Simply Three" y Menny Carrasco.



Desde temprana hora, el público se dio cita para disfrutar de este gran evento, donde diversas generaciones de rockeros, se dieron cita en El Palomar para escuchar canciones que marcaron la historia en las décadas 80´s y 90´s.



El magno evento dio inicio con la presentación musical de Menny Carrasco, orgullosamente chihuahuense, quien participó en 2009 en el reality "La Academia" y quien ha compartido escenario con artistas de gran nivel como Maná, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, Conjunto Primavera, Diego Torres, Aleks Syntek, Belanova, entre otros. Algunos de los temas que los asistentes pudieron disfrutar fueron "Dime que sí", "Tan sólo si estás tú" y "Cúrame".



En este mismo programa del aniversario de la ciudad, el afamado trío de cuerdas "Simply Three", se presentó por primera vez en este país, con algo de su amplio repertorio instrumental, en un renovado estilo que comprende música desde Puccini hasta Coldplay, Adele, Michael Jackson, One Republic y Wlak The Moon, entre otros. Obteniendo muy buena aceptación por parte del público chihuahuense, quien los despidió con aplausos de pie.



A las 20:50 horas, una gran ovación de emoción se escuchó al ver en el escenario a los músicos leyenda de este género. "Rock en tu idioma", integrado por grandes artistas de la época como Sabo Romo, de Caifanes; Jorge "Chiquis" Amaro, de Fobia y Jotdog; Héctor Quijada y Lino Nava, de La Lupita; María Barracuda, de Jotdog; Cecilia Toussaint, Arturo Ybarra y Cala Villa, de Rostros Ocultos; Gasú Siqueiros, de Los Amantes de Lola; Ugo Rodríguez, de Azul Violeta; Humberto Calderón y Sergio Santacruz, de Neon; y Piro Pendas, de Ritmo Peligroso; todos acompañados por una orquesta con la cual interpretaron temas de cada uno de los grupos que hicieron historia dentro de la escena musical en el género del rock.



Miles de chihuahuenses disfrutaron de una velada llena de música, sin perder la oportunidad de grabar con su celular el momento de estar en acción sus ídolos, cantando a todo pulmón junto con ellos y aplaudiendo cada uno de los temas interpretados, fue una noche inolvidable que sin duda quedará en el recuerdo de los festivales FICH y FICUU.



Un cierre espectacular que dejó un buen sabor de boca, después de una gran variedad de eventos teatrales, infantiles, caravanas artísticas, talleres, conferencias, masivos que llegaron a ser parte de todo el estado grande.