Ana Torroja enfurece ante el cambio de 'Quédate en Madrid'

La cantante Ana Torroja, jurado de esta edición de Operación Triunfo, ha sembrado la polémica a raíz de la letra de una canción de su antiguo grupo, Mecano, que dos concursantes del talent interpretan el próximo miércoles en la Gala 4.



Todo comenzó el pasado jueves cuando se repartieron los temas para los triunfitos y a Miki y María les tocó defender Quédate en Madrid, una canción de la ex formación de Torroja. Hasta aquí todo iba bien, pero cuando los jóvenes empezaron a repasar la letra, la madrileña no estaba conforme con la frase "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", tildándola de homófoba y la solución que vislumbraron fue la de cambiar la palabra de la que discrepaban por gilipollez.



Noemí Galera les comunicó este viernes la opinión de Torroja hacia la modificación de la estrofa: "Nos dice que Mecano siempre ha estado a favor de la diversidad sexual y que el término 'mariconez' nunca lo han usado como un insulto. En cualquier caso, si queréis cambiar esa palabra, por favor no utilicéis 'gilipollez' y que sea estupidez'".



Sin embargo, la que fuera vocalista de Mecano ha estallado en redes sociales negando las palabras de la directoria de la Academia. En un total de seis mensajes, la artista asegura que no ha dado la autorización de sustituir mariconez por gilipollez: "Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo", además, para más inri ha querido explicar que la canción la compuso José María Cano y que no "se puede modificar la letra sin el permiso del autor".



Asimismo, la artista ha añadido que "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etcétera. y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer".







A continuación, la jurado de OT 2018 defiende la palabra de la discordia como una expresión coloquial y no una frase homófoba. Por último, Ana ha añadido que "si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre".



Después del hilo explicando todo lo sucedido, las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo, desde aquellos que defienden la libertad de expresión hasta los que defienden a María y la votan como favorita de la semana por querer cambiar la frase.



Torroja ha recibido el apoyo de Joe Pérez-Orive, miembro del jurado, que ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen con la camiseta de Mecano y las siguientes palabras: "Viva Mecano al natural y sin censuras. Si pides respeto respeta. La música no se toca. Viva la música".



En otro post, Joe continuaba defendiendo a su compañera y su disconformidad sobre la censura en las canciones: "Si a cualquier persona no le gusta el contenido de una obra musical: que no la cante, que no la escuche, que el programa le dé otra, que la deteste, que la borre de su mente... Pero el censurarla no es la solución: estoy totalmente en contra de la censura de Mecano, Becky G, raperos encarcelados o cualquier música. Estoy en contra de países en los que la música está prohibida (y los hay). Si el precio que he de pagar por defender la música es este desplegable, aquí presente, de insultos con los que no me siento identificado (como decía Public Enemy) que empiece el ruido".