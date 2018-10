Derrocha belleza y talento

Chihuahua, Chih.- Con espectacular figura y luciendo un atuendo negro sexy, con detalles pedrería, la cantante Edith Márquez se presentó con gran éxito el pasado jueves en el tradicional Palenque del ExpoGan 2018, donde se dio cita su público que la ha seguido durante 34 años de trayectoria artística.



Previo a su presentación, la cantante ofreció una conferencia de prensa, en la cual comentó del lanzamiento de su nuevo disco “Contigo”.



“Es un disco que ha tenido muy buena respuesta por parte del público, es un disco inédito de género pop de varios compositores, ha tenido cuatro millones de plays en Spotty Five, además ha tenido once millones de views del primer sencillo que se llama ‘En otra vida”, comentó.



Además, expresó que a gira oficial de este nuevo disco iniciara el 15 de noviembre en el Auditorio Nacional, refirió que se siente muy contenta de contar con todo el público que la apoya y el gran equipo de trabajo que siempre la acompaña, como Bobo Producciones y Universal Music, la intérprete de ‘Mi error, mi fantasía’, aseguró que eso se ve actualmente reflejado en su carrera.



A nivel mundial, octubre es el mes elegido para redoblar los esfuerzos que se realizan en la lucha contra el cáncer de mama, por lo que la cantautora envió un mensaje: “A todas las personas mujeres y hombres los invito a que se chequen, yo lo viví tan de cerca, con mi madre y mi hermana, que gracias a Dios están aquí, lo pudieron vencer, es una gran responsabilidad que tenemos todas las mujeres y hombres de estarnos checando y hacer lo posible de prevenir esta terrible enfermedad, a todas las personas que están pasando este proceso mucha fuerza, siempre pido a Dios por todas las personas que están pasando por algún problema de cualquier enfermedad, cada noche lo hago”.



Pasión, sensualidad y talento fue lo que la cantante y actriz Edith Márquez derrochó en el escenario, entregada y agradecida completamente al público, “¡Chihuahua!, gracias por tanto cariño, durante estos 34 años de carrera, espero disfruten de este concierto que es para ustedes, en verdad estoy muy contenta de regresar a esa hermosa ciudad, gracias por su cariño y sus aplausos que siempre me llenarán el alma y el corazón para seguir haciendo lo que más me gusta hacer que es cantar”, aseveró la cantante.



Durante su actuación los asistentes coreaban y aplaudían sus canciones acompañada por sus coristas, sus músicos, el concierto estuvo lleno de sorpresas, romanticismo y fuegos pirotécnicos, los cuales dieron a deleitar a los presentes “Mi error, mi fantasía”, “No te preocupes por mi”, “El último beso”, “Aprende de mi”, “Precisamente con ella”, “entre ella y yo”, “mírame”, "Por hablarle de ti", "Ese beso", "El primero, el único, el último" y "Cuando grita la piel", entre otros.



El publico disfrutó de esta gran velada, donde no pudieron faltar las flores que los fans le hicieron llegar, para cerar con broche de oro con "Mírame", ante la ovación de los asistentes al Palenque.







