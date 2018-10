Policía de NY no retuvo información de Weinstein

Nueva York.- Un sindicato de policías de Nueva York está defendiendo a un detective acusado de preparar a una testigo en la investigación de Harvey Weinstein.



Los fiscales desecharon parte del caso penal contra Weinstein esta semana argumentando que el detective no les informó que una testigo había expresado dudas sobre la veracidad del alegato de abuso sexual de una de las acusadoras.



Los fiscales dijeron que el detective Nicholas DiGaudio también exhortó a la testigo a no contar toda su historia.



El grupo Detectives' Endowment Association dijo el viernes que DiGaudio le dijo a los fiscales todo lo que sabía y que no estaba tratando de influenciar la investigación.



Weinstein aún enfrenta cargos de abuso sexual relacionados con otras dos mujeres.



El exproductor de Hollywood niega cualquier acusación de sexo no consensual.



Su abogado Ben Brafman dijo que DiGaudio tomó la "decisión consciente" de retener información.



El Departamento de Policía de Nueva York está investigando la conducta de DiGaudio. Dice que éste ya no trabaja en el caso.