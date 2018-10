Por 'satánicos' censuran concierto de Marduk en Monterrey

La banda sueca de Black Metal, Marduk, canceló su concierto en Monterrey debido a las protestas que en redes sociales hicieron gruos de católicos y evangélicos que argumentaban que los mensajes de sus canciones son "satánicos y blasfemos".



El ayuntamiento que encabeza el alcalde Adrián de la Garza no autorizó la realización de su concierto previsto para este sábado, mientras que Ángel Mendez, gerente del Café Iguana, –donde estaba programado– señaló que sentía vergüenza e impotencia ante la decisión que responde a la voluntad de grupos religiosos.



El jueves pasado, el coordinador de espectáculos del ayuntamiento, Jesús Alejandro Chapa Moreno, notificó únicamente de manera verbal la negativa.



La medida implicó una pérdida económica de cien mil pesos para la empresa "Chamuco", promotora del concierto, que ya había pagado esta cantidad a la banda, que ya estaba en México para su presentación.



El 25 de septiembre pasado, a través de la plataforma Change.org el grupo de Familias cristianas lanzó la petición "No queremos a Marduk en Monterrey y Cd. de México" que recibió más de 65 mil firmas de apoyo hasta este viernes.





Este mensaje es para todos los católicos y cristianos que sabemos que las batallas contra Satanás se ganan orando; pero la oración debe ser reforzada con actos, por lo que pido que firmes la petición, para que juntos impidamos que este grupo de rock heavy metal de nombre Marduk venga a blasfemar e insultar a Dios en nuestra propia casa (México)", se lee en la plataforma.





(...) en sus canciones maldicen y profanan a Dios y a la biblia. Es escalofriante ver las imágenes de sus videos y aún peor la traducción de sus canciones (...) Por favor envía este mensaje a todos los hermanos en la fe, para orar e impedir que a través de estos siervos de Satán nuestra juventud quede atrapada en sus engaños y maldiciones", dice la petición.





Este domingo 14 de octubre, la banda tiene previsto un concierto en el Foro Indie Rocks en la Ciudad de México.Marduk iba a presentarse en Pasto y Bogotá, Colombia el 3 y 5 de octubre; sin embargo, a su llegada al país causó polémica y reacciones negativas, que llevó a que el consejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, le pidió al presidente Iván Duque que les impidiera la entrada al país.La Secretaría de Gobierno cerró por 10 días el club Ace of Spades donde se presentarían bajo el argumento de que el lugar no cumplía con el pago de derechos de autor.En Guatemala fue la ciudadanía la que protestó en contra de su presentación, así como grupos congresistas. Al igual que en México, comenzó a circular una petición en Change.org "No queremos a Marduk en Guatemala".Días después, el Congreso aprobó un decreto para que el Instituto Guatemalteco de Migración impidiera que el grupo entrara al país, donde se presentaría el 11 de octubre.Además, en otros países de Latinoamérica como Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salador, ha circulado esta misma demanda.Marduk, una banda sueca de Black Metal, se formó en 1990 por el guitarrista Morgan Steinmeyer, que tenía como propósito crear "el acto de metal más brutal y blasfemo", se lee en su página oficial.En la mayoría de sus canciones, Marduk habla de Jesús y Satanás, por ejemplo In Conspiracy With Satán que dice: Las mentiras de Cristo perderá /los caminos del infierno que he seleccionado / yo bebo la sangre flotante / desafía a la furia de Dios".