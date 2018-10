Causa euforia en Chihuahua próximo concierto de Guns n' Roses en Monterrey

Los chihuahuenses cada vez más se han visto deseosos por ir a conciertos y festivales de rock, por lo que el próximo evento denominado “Mother of All 2018” en Monterrey, Nuevo León, el 3 de noviembre, cuya banda principal será la legendaria Gusn ‘n Roses, ha causado euforia entre los capitalinos para asistir y según el portal oficial y organizadores de viajes, han confirmado un gran número de fanáticos.En esta segunda edición, se tendrán bandas de gran renombre con la nostalgia de los 80’s y parte de los 90’s como Whitesnake, Sammy Hagar and the Circle, Garbage, Wolfmother, Steel Panther, Eruca Sativa y una banda secreta.Según han comentado varios organizadores de viajes frecuentes y de más confianza a este tipo de eventos como Luis Carlos Guerrero de Metal Shop, este es uno de los festivales de mayor auge en México, además de otros que han manejado durante varios años y espera que todos los asistentes, puedan tener la gran experiencia tanto de un viaje agradable y con el ambiente del rock, así como ver a sus grupos favoritos.El año pasado el Mother of All debutó satisfactoriamente y dejó en claro que el rock sigue vivo en Monterrey, y es qué la primera edición del festival ofreció una jornada intensa con mucha música y leyendas vivientes del genero cómo Alice Cooper El Festival tiene el firme propósito de ofrecer horas consecutivas de entretenimiento mediante una experiencia total con una combinación de artistas icónicos y grandes exponentes del rock internacional.Es por ello que para todos los amantes de la buena música, pueden verificar lugares disponibles para los viajes que realizan, por ejemplo con Luis Carlos en Metal Shop, ahí en la Calle Doblado, casi esquina con Independencia entre la Tercera en el Centro de la ciudad o bien, pueden contactar a través de las redes sociales como Facebook, para no perderse de uno de los mejores eventos del año.Ahora, el festival de rock y metal vuelve con mucha más fuerza para una segunda edición, la cual se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre, el lugar sede será ahora el Parque Fundidora y el acto principal son los Guns N’ Roses , sí, con su alineación estelar de Axl Rose, Slash, Duff Mckagan y compañía.Chihuahuenses bien listos para disfrutar uno de los grandes eventos del rock y con la esperanza de que en la capital se hagan este tipo de festivales, porque la euforia siempre los ha caracterizado por escuchar a las mejores bandas del antes y del hoy.