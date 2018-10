Dave Grohl regala guitarra a niño fan... de Metallica

El rock tiene futuro en las nuevas generaciones y la prueba de ello no sólo es la explosiva banda Foo Fighters sino también su público incondicional, de donde surgió un pequeño fan que subió al escenario para tocar con Dave Grohl su tema favorito: Enter Sadman, de Metallica.



El pasado viernes en el paso de su actual gira Concrete and Gold Tour por el Sprint Center de Kansas, Missouri, el vocalista y líder de Foo Fighters y otra baterista de Nirvana en plena recta final de su concierto invitó al escenario a un niño de 10 años, de nombre Collier.



Grohl le preguntó al chico si sabía tocar la guitarra eléctrica a lo que él respondió que sí y luego el rockero le cuestionó qué canciones se sabía con el instrumento.



"Conozco muchas canciones de Metallica" y empezó a ejecutar en la guitarra GIbson el riff de la canción del llamado Álbum Negro de 1991, Enter Sandman, ante los miles de espectadores reunidos en el lugar.







Tanto el frontman como el restro de los Foo Fighters quedaron sorprendidos por la habilidad en la guitarra del niño y de inmediato se sumaron a la potente ejecución.



Incluso Grohl le preguntó si se sabía otra canción y de inmediato empezó a tocar ora pieza de Metallica, Welcome Home (Sanitarium), del disco Master of the Puppets de 1986.



"Dale esa guitarra a tu mamá", le dijo Grohl cuando el chico terminó de tocar y se bajó ovacionado del escenario "si veo esa mierda (la guitarra) en eBay la próxima semana, te encontraré, Collier", bromeó el líder de Foo Fighters.