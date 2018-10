Chihuahua, Chih.- La banda División Minúscula será parte del elenco de “El Gran Festival” de Tecate República que llegara a esta ciudad este próximo sábado 20 de octubre a las instalaciones del Foro Santa Rita, la cita es a partir de las 12:00 del día con un lineup formado por: Caifanes, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Kinky, Enjambre, Miranda, Little Jesus, Technicolor Fabrics, Monsieur Periné, Odisseo, Sabino, Los Master Plus, Girl Ultra, Afrobothers y Pequeño Fénix.



División Minúscula después de haber lanzado su primer sencillo denominado “Humanos como tú”, el primer sencillo de su nuevo disco que inmediatamente se colocó en el número uno en el Chart de Alternativo y Rock Latino de iTunes México, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y canales de videos.



En entrevista para El Diario de Chihuahua, los músicos expresaron sentirse muy contentos de regresar al estado grande: “Es una gran oportunidad de estar con la gente que siempre nos apoya en Chihuahua, nos encanta ser parte de este festival, la gente podrá disfrutar de un concierto donde estaremos tocando las canciones más representativas de la banda”.



La banda compartió, cual ha sido la respuesta del público y su sentir sobre el nuevo material discográfico: “El recibimiento de ésta canción ha sido increíble, a los pocos días de salir este tema junto con un video ya tienen más de dos millones de visitas la canciones, estamos muy contentos y mandamos un agradecimiento a toda la gente que se ha dado el tiempo de escucharla y ver esta nueva propuesta que traemos, nosotros nos sentimos muy bien con la canción y el video, llega en un momento de madurez para la banda, un periodo importante para nosotros”, expresaron.



“Humanos como tú”, tuvo su estreno en MTV, y División Minúscula eligió el Centro Cultural Roberto Cantoral para grabar, bajo un concepto de Live Sessions, su siguiente producción discográfica bajo el título de “Fronteras”, del cual se desprende “Humanos como Tú”, tema que se convierte en el primer sencillo de este álbum, que saldrá a la venta en el mes de noviembre y además están a punto de lanzar lo que será su segundo sencillo. Este disco contiene 13 temas, los más representativos de la agrupación.



Javier y Kiko Blake, Alejandro Luque, Ricci Pérez y Efrén Barón, integrantes del grupo, lanzaron por primera vez “Humanos como tú” en el disco División (2012), pero esta nueva versión fue producida por Pipe Ceballos, quien ha trabajado con músicos como León Larregui, vocalista de Zoé.



Además comentaron que lo más difícil para llegar hasta donde actualmente se encuentra la banda fue: “Como banda tenemos 22 años juntos y 17 años de carrera discográfica, sinceramente no ha sido tan difícil, es más bien la perseverancia y el no quitar el dedo del renglón eso ha sido fundamental para la agrupación y seguir adelante, ser muy honestos con nuestra música, no es fácil que una banda perdure con los mismos integrantes después de 22 años y nosotros lo hemos logrado a base de respeto, sacrificios y disciplina como se hace en cualquier otro trabajo”.



“Tenemos la fortuna de dedicarnos a algo que nos apasiona y eso nos motiva bastante, lo que sí ha sido difícil es perder las fechas importantes de nuestras familias como bodas, cumpleaños, inclusive velorios, ya que muchas veces nos ha tocado estar fuera y nos hemos perdido muchas cosas de la vida personal de cada uno, pero es parte de todo y ha valido la pena definitivamente este viaje”.



Los músicos aseguraron que el ser honestos con su público y brindar música de calidad ha sido la clave del éxito, quienes siguen vigentes después de 22 años y más fuertes que nunca: “existen bandas que sólo se dejan llevar por el momento y tener algo pasajero por lo que está pegando, a diferencia de nosotros nos hemos dedicado a pulir nuestra manera de hacer canciones y la gente nos ha respondido muy bien, la clave ha sido es estar juntos y tener una misma meta”.



La banda originaria de Matamoros, Tamaulipas, estará de regreso en esta ciudad en el mes de octubre.



“Muchas gracias a toda la gente de Chihuahua que siempre nos tratan muy bien, nos vemos pronto por allá el 20 de octubre, estén pendientes de nuestras redes sociales de todo lo que andamos haciendo”







La venta de boletos para este magno concierto se pueden adquirir en Don Boleton, los precios son de VIP 1,350 pesos y general 715.00 pesos.