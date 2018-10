El primer look de embarazada de Meghan Markle

Meghan Markle y el príncipe Harry están embarazados, y esto es sin duda una de las mejores noticias que podríamos recibir en un lunes de inicio de rutina.Y es que los rumores sobre su posible embarazo se hacían cada vez más fuertes, pues de no ser por la noticia que confirmaba el embarazo, que Meghan cargase unas carpetas de papeles (logrando así ocultar su 'baby bump' ) sería bastante sospechoso, ya que según el sitio de noticias Elle España "[los duques] tienen equipo y personal que se encarga de eso".Hace unas horas Meghan y Harry han llegado a Sidney, Australia para hacer una gira de 16 días de trabajo. Como medida de protección debido a que aún no se confirmaba la noticia, Meghan llevó las carpetas de documentos para ocultar su figura y pancita de embarazada.No obstante lo que más nos llamó – y llamará – la atención es su primer look de embarazada, el cual confirmó que su estilo seguirá siendo el mismo. El debut del look premamá consistió en un pantalón negro con un suéter de punto en azul marino. Además lo combinó con un abrigo de Harris Wharf London, y zapatillas en ante color negro.Este viaje a Sidney es muy importante, ya que la noticia es uno de los temas más hablados y sus apariciones públicas mostrarán los mejores looks pre mamá.