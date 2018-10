Enciende Ana Torroja debate en redes al negarse a cambiar una letra de Mecano

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor



— Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer.



— Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

-El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones- Que seguramente Mecano hace 20 30 años que hizo la canción no iba con mala intención, pero eso no quita la naturaleza negativa de la palabra, máxime HOY. @Ana_Torroja #ot2018 #mariconez #MariaOT2018 #mikiot2018



— IRV (@oldietimes) 15 de octubre de 2018

A José María Cano, a su hermano y a Ana Torroja les podemos dar las gracias por todo lo contrario. Abrir nuestras mentes ochenteras a realidades mal y poco vistas. GRACIAS. A estas pobre personas a quienes todo ofende decirles que lean un poco más. Y escuchen a Mecano.



— salua ennia (@saloita) 15 de octubre de 2018

Mucho criticar a Ana Torroja pero no nos damos cuenta de que están en su derecho de no querer cambiar la letra, es su canción, su letra. Podemos respetar el derecho a elegir? O solo somos tolerantes con aquello que aceptamos? #OTDirecto15OCT



— Lady Spinelly (@SpinellyLady) 15 de octubre de 2018

La cantante española Ana Torroja ha sido noticia en los últimos días por no mostrarse a favor de cambiar la letra de 'Quédate en Madrid', una de las canciones de la banda Mecano a la que ponía voz, porque considera que quien realice esa modificación tiene que ser el autor, su excompañero José María Cano.Esta polémica surgió a raíz de que dos concursantes del programa musical 'Operación Triunfo', María y Miki, mostraran su disconformidad con el hecho de que ese tema que les obligaban a cantar incluya la palabra 'mariconez' y propusieran alternativas para no ofender al público homosexual, informa 20 minutos.Además de interpretar esa canción desde hace 30 años, esta artista es miembro del jurado en esta edición y debe evaluar a los participantes de ese espacio televisivo.A través de una serie de tuits, Torroja ha defendido que los integrantes de Mecano "siempre" han estado a favor de "la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc." y ha justificado el uso del controvertido término como una expresión coloquial.Tras esta situación se ha generado un debate encendido en las redes sociales entre los partidarios y detractores de la postura de la artista.Así, diversas personas y organizaciones han incidido en que la naturaleza de esa palabra es peyorativa y que en 2018 se deberían de evitar expresiones de ese tipo.Por su parte, otros individuos han restado importancia al asunto han alabado el trabajo de Mecano como abanderado en la defensa de diversas minorías y han asegurado que en los años 80 España disfrutaba de mayor libertad creativa.