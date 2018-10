Hospitalizan de emergencia a Chiquis Rivera

Ciudad de México.- Lo que sería una noche llena de baile y felicidad para Lorenzo Méndez por la grabación de su video Imperfectamente perfecta en Morelia, se transformó en una velada de angustia ante el ingreso de emergencia de su prometida, la también cantante, Chiquis Rivera, a un hospital por una posible recaída de la operación que tuvo hace seis meses en los ovarios.



"No quiero pensar mal, pero se acaba de operar hace sesis meses de un problema en los ovarios, pero no quiero dar mucha información es algo muy personal", dijo el intérprete.



La polémica pareja del momento regresa a los reflectores una vez más, pues quedó en pendiente el debut de Chiquis Rivera en Morelia lo que ocasionó la molestia del público que ante la explicación no quedó satisfecha por lo que los chiflidos y las botellas empezaron a ser lanzadas al escenario.



"No pues imagínate están enojados, pero imagínate, por respeto al público estamos muy preocupados pero ojalá la tengan en sus oraciones", advirtió.



Lorenzo recordó que por la tarde había comido con Chiquis en su hotel en Morelia y antes de llegar a la Plaza Monumental se mensajearon.



"Veníamos, yo ya venía en camino, yo y venía en camino, todo estaba bien...", recordó.



Desconcertados, los morelianos y fans de la desaparecida Jenni Rivera, madre de Chiquis Rivera, recordaron que la Diva de la Banda nunca le falló a su público, el cual también quería ver a Chiquis.