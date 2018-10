Los Auténticos Decadentes en el Tecate República

Chihuahua, Chih.- “El Gran Festival” de Tecate República llegará este próximo sábado 20 de octubre a las instalaciones del Foro Santa Rita con un line up formado por Caifanes, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Kinky, Enjambre, División Minúscula, Miranda, Little Jesus, Technicolor Fabrics, Monsieur Periné, Odisseo, Sabino, Los Master Plus, Girl Ultra, Afrobothers y Pequeño Fénix.



Los Auténticos Decadentes desde Buenos Aires, Argentina los define la pasión, el sabor latino y la milonga, el espíritu de celebración y la garra indígena junto a la locura y la electricidad, todo esto ha marcado la personalidad de la agrupación.



Son la banda que cuenta con 32 años en la escena musical además de ser una de las agrupaciones más popular de Argentina y sus canciones clásicas de la radio, las fiestas y la cancha. Con doce músicos y cientos de miles de amigos, innumerables guitarras, percusiones y vientos han mezclado los cautivantes ritmos populares de Latinoamérica con el ska, el rock y el reggae logrando un estilo decadente pero propio y auténtico.



En entrevista para El Diario de Chihuahua expresaron estar muy contentos de seguir en el gusto del público: “Nos sentimos afortunados y con la sensación de que esto recién empieza, cada día, así lo vemos” expresaron los músicos.



Actualmente ellos solamente agradecen todo lo que les ha pasado, dentro de su trayectoria y afirman que no ha sido nada difícil llegar hasta donde se encuentran: “No lo vemos como la cima del éxito, es un camino que nos toco esto y somos muy agradecidos, puede ser que la convivencia a veces es difícil (dicen entre risas) pero a la vez la pasamos bárbaro, si hay adversidades y anécdotas, pero difícil la verdad nada”, dijeron.



En el gusto del público de generación en generación: “Es algo muy loco, y que casualidad el primer disco de nosotros se llama “El milagro Argentino” es como un anticipo de lo que iba ser y es, porque es un milagro efectivamente”, aseveraron.



Refirieron sobre cómo ven, como agrupación, la evolución de la escena musical, desde sus inicios a la actualidad: “La tecnología, la comunicación son influencias muy grandes, ya que han hecho que hagan música parecida, ya que todos consumimos lo de todos, ahora es como una gran ensalada, la ventaja de nosotros es que venimos de la época que no era todo tan igual y eso no ayudo a generar una identidad y hoy en día es más difícil, hay tantas agrupaciones que entran y salen, nosotros contamos con todo el apoyo de la gente siempre hemos sido muy bienvenidos, no sé si evolucionamos pero si transitamos por todos los estilos, y ahora lo lindo ha sido que nos tomaron más en serio y pudimos hacer el unplugged, y eso nos da muchísima alegría”.



Enviaron un mensaje a todos los músicos que inician una carrera y buscan forjar una carrera como lo han hecho Los Auténticos Decadentes: “No esperar nada y disfrutar cada instante, la expectativa viene de la mano de la desesperanza, cuando uno espera la expectativa se puede frustrar, así que uno debe de quitarse eso, es la manera menos enferma de andar por el camino, si se están esperando cosas, estas condenado a que muchas no salgan, así que disfruten”.



Aseguraron que este 20 de octubre, presentaran en esta ciudad un concierto donde que será inolvidable, donde los asistentes podrán disfrutar de un paseo por todas las épocas, sin faltar algún tema interpretado como el unplugged que realizaron hace unos meses: “Tenemos muchas canciones, tenemos tantos años ya de trayectoria que podrán disfrutar todo el público que asista”, comentaron.



Concluyeron con un mensaje: “A toda la gente de todo el país de México, nos alegra que haya ganado López Obrador, eso lo celebramos, con lo poco que sabemos, me parece que es una buena noticia eso es por lado y por otro lado disfruten el país que tiene que es maravilloso e impresionante”.



Buscando ofrecer un espectáculo a la altura de los más grandes festivales del mundo, todo el equipo técnico de video, audio e ilustración será de última generación, con lo más avanzado en tecnología, diseño y creación de imagen tanto de los escenarios como en las diferentes áreas del festival.



Este año se disfrutara de un festival de una manera diferente, habrá una exclusiva zona VIP con grandes beneficios, como un carril de acceso rápido al festival, área sombreada, pit lateral en escenario principal, zona de food trucks exclusiva, área de mesas, baños VIP y acceso libre a toda la diversión de la zona general. Los boletos están disponibles en Don Boleton.



