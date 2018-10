Nuevo James Bond sería un actor de 'Game of Thrones'

Ciudad de México.- El tiempo de Daniel Craig como James Bond está llegando a su fin. El actor británico tiene contrato para hacer una última película del Agente 007, pero después de eso el futuro de Bond es muy incierto. Ahora, un nuevo actor suena con fuerza para asumir el papel. Y es nada menos que Richard Madden, quien fue Robb Stark en la serie Game of Thrones (Juego de Tronos).



En los últimos meses han llegado una gran cantidad de rumores sobre la que será la película número 26 de James Bond. Nombres como Idris Elba, Tom Hiddleston, Henry Cavill o Tom Hardy han estado sonando con fuerza papel.



Recientemente, la productora Bárbara Broccoli también aseguró que 007 seguiría siendo un personaje masculino, desmintiendo las informaciones que apuntaban a una reinvención del agente desde un punto de vista femenino.



Pero ahora, según informa The Sun, Broccoli ya ha elegido al sucesor de Craig... y ese no es otro que el actor británico de 32 años que alcanzó la fama gracias a su papel en Game of Thrones (Juego de Tronos).



Una fuente ha rebelado que la productora "no sólo tiene a Madden el primero de su lista, si no que ya está preparada para ofrecerle el papel", en lo que parece ser el primer paso en firme para el futuro de la franquicia Bond.



Por el momento no hay confirmación por parte del estudio, así que hay que tomar la información con pinzas.



Al parecer, Madden se postula como candidato de peso al papel por su personaje en el drama de la BBC Bodyguard, el Sargento David Budd, un veterano de guerra convertido en guardaespaldas de un funcionario del Gabinete Británico.



Mientras tanto, la última película de la franquicia de Daniel Craig como protagonista, conocida hasta ahora como James Bond 25 a la espera de título oficial, estará dirigida por Cary Fukunawa, tras la salida de Danny Boyle y llegará a los cines el 14 de febrero de 2020.