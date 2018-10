Shakira y su reacción a un fan que luchó por una 'selfie'

Madrid.- La cantante colombiana Shakira se subió este fin de semana sobre el Estadio Azteca de Ciudad de México, reuniéndose así con su público de este lado del charco y desatando una auténtica locura a su alrededor demostrando que es una de las artistas más queridas de Latinoamérica.



Tal es el grado de fanatismo que sienten los seguidores de la cantante de Barranquilla que cuando cantaba La Bicicleta para cerrar el espectáculo, un fan sorprendió saltando al escenario para abalanzarse sobre Shakira.



Lejos de asustarse la estrella pop sudamericana no dudó en bailar con el y mostrarse de lo más cariñosa.



Una actitud contraria a la del staff de seguridad que saltaron sobre el hombre para intentar sacarle del escenario, pero el seguidor de Shakira no estaba dispuesto a marcharse sin conseguir un selfie con la diva latina.



Fue entonces cuando la reacción de Shakira sorprendía a todo el público, agarrando al fan y apartándolo de los seguritas para realizar el deseado selfie.



El gesto de la artista consiguió desatar aún más si cabe el apogeo del estadio arropándola con un inmenso aplauso. Pero ahí no quedó la actitud de Shakira con sus fans y al abandonar las instalaciones en coche no dudó en bajar la ventanilla para agradecer su presencia y hacerse varios selfies y muestras de cariño.



Después de un problema en las cuerdas vocales que le obligó a estar alejada de los escenario durante un tiempo, Shakira ha vuelto con más fuerza que nunca y el cariño de sus fans lo demuestra.