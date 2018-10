Suenan Los Huracanes del Norte en el Palenque

Chihuahua, Chih.- Los Huracanes del Norte, mejor conocidos como los "¡Meros, meros, meros de la música norteña!", se presentaron con rotundo éxito en el tradicional palenque del ExpoGan 2018, e hicieron vibrar y disfrutar de principio a fin a los asistentes en esta gran fiesta, el pasado sábado 13 de octubre.



Una gran ovación se escucho cuando la agrupación salió al redondel en punto de las 23:45 horas y al oír el tradicional grito de "échale mi Chuy", Los Huracanes del Norte iniciaron su presentación y a partir de ese momento, sus fans mantuvieron la atención a cada uno de sus movimientos sin dejar de aplaudir y corear a todo pulmón sus canciones.



Sobre un escenario, Jesús "Chuy" García; Francisco "Pancho" García; José Luis "El Chapete" Mejía; Antonio "el Güero" García; Guadalupe "Lupillo" García; Roberto Herlacio "Rocky Jr." García, y su líder Heraclio "Rocky" García, compartieron sus éxitos musicales con sus fieles seguidores que durante 46 años los han apoyado.



"Que me lleve el diablo" con el Chapete en la voz, fue una de las canciones que el publico chihuahuense esperaban de su repertorio



"Gracias Chihuahua por seguir recordando nuestras canciones, gracias por apoyar a la agrupación tras 46 años de trayectoria", destacó el carismático "Lupillo".



Vestidos con trajes elegantes y con sus tejanas, los experimentados músicos originarios de Yahualica, Jalisco, emocionaron con sus acordeones al ritmo de "Mi complemento", también se escucharon temas como: "Por tu culpa" y "La cruz de madera" entre muchos éxitos mas.



Finalizaron su espectáculo no sin antes recordarle a la gente que "a donde quiera que vayan, no olviden que en nosotros tienen a unos amigos", resaltó Lupillo, la agrupación deleito al publico chihuahuense por más de dos horas hicieron que los asistentes salieran con un buen sabor de boca, con esta presentación de Huracanes del Norte conocidos como uno de los grupos más influyentes de la música norteña.