'La noche de Halloween'; último escalofrío

Los Ángeles.- La reina del grito por excelencia, Jamie Lee Curtis, resucitó para vengarse de su peor pesadilla, ese villano enmascarado, impredecible y despiadado que responde al nombre de Michael Myers. Y es que el terror se siente y los gritos se permiten, sobre todo porque el 19 de octubre La noche de Halloween será su peor pesadilla.



Esta cinta, dirigida y escrita por David Gordon Green (Joe, Superfumados y Caballeros princesas y otras bestias) y que cuenta con la producción ejecutiva del creador de la saga John Carpenter, se brinca todas las películas anteriores para hacer una secuela directa de la original (Halloween, de 1978), ambientada 40 años después.



"Cuando comenzamos con el guión (del que también forman parte Danny McBride y Jeff Fradley) usamos como guía solamente el filme del 78, pues al revisar la narrativa y metodología de las demás secuelas nos dimos cuenta de que lo mejor era hacer una película de terror sencilla para el público (que no hubiera visto las otras cintas) y los fans, eso sí, siempre siguiendo el mayor consejo que me dio Carpenter: ‘hazla despiadada’”, dijo Gordon Green, en entrevista con Excélsior.



"Nosotros queríamos hacer algo divertido y fresco, y estaremos orgullosos si la audiencia de hoy la ve y no se decepciona respecto a la original”, añadió el cineasta, para quien convencer a Curtis de que volviera a su rol de Laurie Strode no fue tarea tediosa.



"Tuve una llamada de David, cuyo trabajo admiro, y me comentó que quería hacer otra película de Halloween. Fue muy sencillo, pues me mandó el guión (también me encanta lo que hacen McBride y Fradley), vi el concepto de la película y me gustó. Además soy una intérprete freelance, así que me sentí muy feliz”, contó Curtis a este diario, quien arrebató a su madre, Janet Leigh (Psicosis), el título de reina del grito con su debut en Halloween, siendo una veinteañera. Hasta Marilyn Burns (La matanza de Texas) quedó en la sombra después de que Curtis agarrara gusto al terror sumándose a Halloween I y II, Halloween H20, La niebla, Llamadas de terror y Virus, entre otras cintas.



TRAUMA



En La noche de Halloween, Laurie Strode está traumatizada después de librarse de la matanza de hace cuatro décadas y ahora vive con la obsesión de que el asesino enmascarado saldrá de prisión y volverá a tocar su puerta.



¡Abracadabra! Michael escapa del reclusorio y regresa a su Haddonfield (Illinois) natal para terminar su misión: enterrar a Laurie, quien ya está preparada para defenderse del rey del slasher.



"Laurie nunca se fue. Ella ha estado encerrada en una casa en el bosque durante 40 años, pero hay algo bastante aterrador sobre esa máscara enigmática, sin expresiones, sin sentimientos, sin nada. Fue siempre escalofriante y encontrarme con él los primeros días fue muy difícil, hay algo tremendamente malvado en Michael”, manifestó la actriz, en referencia a su face to face, décadas después, con el sicópata (Nick Castle, quien también debutó en la del 78).



En la misma línea, Gordon describió a Michael como un depredador con la actitud de un gato, curioso, silencioso (de hecho, lo apodaron La Sombra) y con unos objetivos muy claros, sin importarle nada ni nadie, nada más que su presa Laurie, cuyo trauma sobre los hombros llevó al distanciamiento de su hija Karen (Judy Greer), quien evita que la abuela contagie el miedo a su nieta y adoración, Allyson (Andi Matichak).



Y es tal la obsesión que incluso Curtis admitió haber fijado la banda sonora de Halloween, como su tono de llamada, pero la actriz trató de justificarse diciendo que no era la única. “Sí, lo tuve, lo admito; pero no era una obsesión, sólo me parecía muy cool. Hey, ¿adivina quién más lo tiene? John Carpenter. Si vas a su casa y pasas un rato allí y si el teléfono suena, escucharás la melodía”, dijo Curtis, conteniéndose la risa, pues lo de Carpenter estaría justificado, ya que él compuso la música del filme.



El que tiene un poco más de recelo al emblemático asesino es Gordon Green, pues después de ver la cinta original en su juventud –saltándose las normas de su casa– vomitó.



"Mis padres eran muy estrictos y me prohibieron ver Halloween, pero al final logré verla en casa de unos amigos, y fue tal el miedo que hasta vomité, llamé a mi madre para que me viniera a buscar y confesé. Después ella me preguntó si debía ver esta película y le contesté que no estaba autorizada”, relató.



"Ahora sí ya superé mi miedo por escribir y dirigir una película donde yo le decía a Michael Myers lo que tenía que hacer, fue como una oportunidad para decirle lo que necesitaba”, añadió el director.



Sin embargo, la reina del grito se asusta, y mucho, en una realidad donde también habitan “monstruos”, donde la ficción se supera con creces.



"La gente que miente son monstruos y mira, no tengo nada que esconder, hay muchos problemas en el mundo y nuestro presidente (Donald Trump) es uno de ellos. Quizá haya hecho cosas buenas, no lo niego, pero hay un tema que no supero con él y es la mentira”, sentenció la actriz Curtis.