Se consolida como el 'Rey de la Taquilla'

Chihuahua, Chih.- Julión Álvarez, uno de los intérpretes más reconocidos del movimiento norteño-banda, se presentó con un lleno total en el Palenque del ExpoGan 2018, con espectáculo que hizo vibrar a los chihuahuenses, quienes no dejaron de bailar al ritmo de banda, cerrando con broche de oro esta tradicional fiesta chihuahuense, el pasado domingo 14 de octubre.







Previo a su presentación, el cantante ofreció una rueda de prensa, agradeciendo el apoyo que ha recibido de la gente de Chihuahua, que siempre lo ha ayudado en cualquier situación que ha tenido, donde expresó: “Ya más tranquilo, ya en México cumplimos con el procedimiento, estamos con la resolución positiva, esperamos que también sea pronto en Estados Unidos, tengo toda la fe que así será y seguimos en el procedimiento allá pero lejos de todo esto, son experiencias que Dios permite”,



Comentó que Dios le mandó pruebas, pero también regalos y fue un regalo que disfruta mucho: su hija, quien lo llena de emoción, esperanza y una satisfacción bonita, “es un motivo para tener las fuerzas para eso y muchas cosas más de ahora en adelante”, dijo.



Siendo el cantante influencia de mucha gente, envió un mensaje para hacer conciencia, ahora que octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se conmemora en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.



“Hay que ser consientes y llevar a cabo los chequeos, porque muchas veces uno hace confianza o muchas veces no sabemos qué es lo que se tiene que hacer, así que hay que estar atentos y a quienes estén atravesando una situación con esta enfermedad, mucha fe, fuerza y muchas ganas, sólo Dios sabe porque pasan las cosas”, enfatizó.



El Palenque lució con un lleno total durante la presentación del cantante chiapaneco, eran las 12:15 horas, cuando el “Rey de la Taquilla” se presentó ante miles de seguidores, quienes desde antes de que iniciara su concierto empezaron a cantar eufóricos sus temas, por su parte, el cantante se entregó como siempre a su fiel público e hizo un recorrido musical de sus mejores éxitos.



“Y fue así”, el tema con el que inició el concierto, luego siguieron “Afuera está lloviendo”, “La sonrisa obligatoria”, “El bombón”, “El borrachito”, “Esta noche se te olvida” y “Te hubieras ido antes”.



Enseguida interpretó “Eso sí me dolió”, “La frontera”, “Caray”, “Me gustas mucho”, “Te llegará mi olvido”, “No me hagas menos”, “Ni lo intentes”, entre otras más las cuales los espectadores corearon de principio a fin.



Sin lugar a dudas fue una espectacular velada, llena de alegría, que gozaron los asistentes. Un gran espectáculo presento el cantante Julion Álvarez quien goza de una popularidad sin precedentes y es que tiene el privilegio de llenar los recintos en donde se presenta, agotando todas las localidades con mucha anticipación.



El originario de Chiapas, puede presumir este triunfo, y confirmar porque es apodado el "Rey de la taquilla".