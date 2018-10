Niurka denuncia hackeo de sus redes sociales

Ciudad de México.- La actriz Niurka informó a través de un comunicado y un video que fue víctima de hackeo, ya que la persona que estaba a cargo de sus redes sociales le robó las contraseñas, por lo que temporalmente no tendrá cuentas oficiales.



"Niurka no tendrá redes sociales oficiales hasta nuevo aviso, debido al robo de contraseñas de acceso por parte de Erick Sánchez Muñoz quien se desempeñaba como editor del canal de YouTube y administrador de sus redes sociales. Las redes sociales de Niurka eran llamadas "Real Niurka" en Facebook, Twitter e Instagram".



En el video, la cubana dice que el que era el encargado de sus redes tiene un grave problema de bipolaridad, "necesita la atención, y si no se la das te cierra el canal", apunto.



"Caras vemos, corazones no sabemos", finalizó.