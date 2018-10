Patricio Borghetti, feliz por la boda de Grettell Valdez

Ciudad de México.- Patricio Borghetti y su ex pareja, Grettell Valdez, han evidenciado en redes sociales que aunque terminaron su relación amorosa hace tiempo, tienen buena comunicación por Santino, el hijo de ambos.



Ahora que la mamá de su primogénito está por casarse, el conductor se dice contento porque eso también hace más feliz a su hijo.



"A mí lo único que me interesa es que Santino esté contento y a mí él me dice que quiere mucho a la pareja de su mamá, para mí es más que suficiente y al mismo tiempo, si la mamá de mi hijo está contenta sé que mi hijo estará aún más feliz", dijo en entrevista.



La actriz ha externado en su canal de Youtube que será Santino quien la entregue en el altar y que la ha motivado mucho con este gran paso. Sobre lo cordial de su trato, Patricio explicó:



"A nosotros nos funcionó sobre todas las cosas quitar el ego y entender que lo más importante son los hijos, cuando uno logra salir de sus propias emociones, de sus frustraciones, de su enojo, de su tristeza y se da cuenta que lo importante es lo que les pasa a los hijos, las cosas son diferentes".



Aunque Grettell está por llegar casarse, Odalys y Patricio, padres de la pequeña Gía, no han considerado dar este gran paso y no porque no quieran, asegura.



"En este momento ni aunque quisiéramos casarnos porque los dos gracias a Dios estamos trabajando muchísimo, no veo ni a qué hora podríamos hacerlo".







Patricio en Reality Show



El jueves pasado la producción de Venga La Alegría, programa en el que trabaja Patricio, lanzó su propio reality show, donde comparten parte de la vida de los conductores cuando acaba el programa.



"La producción de Venga la Alegría siempre está buscando innovar y a los de redes sociales junto con el área digital de Tv Azteca se les ocurrió hacer una especie de reality de los conductores para que el público pueda conocer un poco de lo que hacemos fuera del programa y no que fuera sólo un backstage, seguir un poco la vida de los conductores en un día normal o un día de trabajo.



En este caso Odalys (quien pertenece a Televisa) no salió, íbamos a hacer un desayuno pero al final por los tiempos se fue modificando y al final me acompañaron a Myst, el show en el que estoy los fines de semana", compartió el conductor.



Venga la Alegría el Reality comenzó el jueves pasado y se transmitirá semanalmente por www.vengalaalegria,tv



Ricardo Casares, Tania Rincón y Mariano Sandoval así como Vanessa Claudio y Carlos Quirarte son parte del programa que Patricio espera que continúe más adelante.