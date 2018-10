Chris Pratt y Anna Faris ya están oficialmente divorciados

Ciudad de México.- Los actores Chris Pratt y Anna Faris ya son oficialmente dos personas divorciadas. El matrimonio ha disuelto su relación después de once años juntos y un hijo en común.



La pareja se conoció en el set de rodaje de Take Me Home Tonight en 2007. Un auténtico flechazo que les llevó a prometerse un año después.



Desde ese momento, las imágenes de ambos derrochando amor y complicidad en las alfombras rojas eran algo constante.



Chris y Anna formaban una de las parejas más estables de Hollywood hasta que lo suyo saltó por los aires en 2017.



El propio actor de Guardianes de la Galaxia anunciaba la separación alegando diferencias irreconciliables: "Anna y yo estamos tristes de anunciar que nos estamos separando legalmente. Nos esforzamos mucho durante mucho tiempo y estamos realmente decepcionados".



Un año después de anunciar la separación, los abogados de ambas partes han llegado a un acuerdo gracias al contrato prematrimonial que tenían, según desveló TMZ.



Además, la custodia de Frank, el pequeño de 4 años de la pareja, será compartida, algo que Chris Pratt defendía con ahínco.