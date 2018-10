YouTuber mexicana YosStop sufre censura de Instagram por foto 'porno'

La polémica YouTube,, mejor conoci­da como, dio de qué hablar en los últimos días. La “influencer” subió una foto su­puestamen­te provocati­va a la red social Instagram, que fue inmediatamente removida del sitioTras ser censurada se le notificó a la chi­ca que habría infringido las reglas de la aplicación. Ella no tardó en expresar su descontento y reclamar en sus otras redes sociales por las acciones toma­das en su contra, ya que según ella no mostró de más, ni cometió ningún ac­to obsceno, como lo hacen otras per­sonas que sí tienen sus fotos en Insta­gram y no se las censuran.Ella cuenta con mucho apoyo y mucha influencia, debido a eso, la red social no tuvo más remedio que regresar la foto de la joven influencer y no dar más explicaciones del asunto.YosStop de alguna manera se mofaba de las fotos sensuales que suben otras famosas y dijo que esta sería la foto “más porno” que subiría.“Este es mi pack porque no me verán tomarme algo más porno que esto, y siendo sincera me sentí ridícula, pero estuvo divertido”, escribió en la publicación.