Lleva 17 años con la obra 'Mi Cristo roto'

Chihuahua, Chih.- El actor Alberto Mayagoitia se presentará este fin de semana en Parral, Chihuahua y Delicias, con la puesta en escena “Mi Cristo Roto” y platicó para El Diario de Chihuahua sobre su experiencia en este proyecto que ha representado durante 17 años.



La obra de teatro ha sido adaptada y producida por el propio Alberto Mayagoitia, quien cuenta con casi 25 años de carrera artística en televisión y teatro. La adaptación teatral parte de dos libros escritos por el padre Ramón Cué, S. J. derivados de sus aprendizajes y aventuras con el Cristo Roto, pieza que le compró a un anticuario en Sevilla.



Alberto Mayagoitia encarna al propio padre Ramón, y la obra se desarrolla en la oficina del sacerdote durante los momentos en que escribe los libros.



De nueva cuenta estará presentándose esta obra en la ciudad, dejando un mensaje positivo a toda la ciudadanía.



En esta ciudad se presentará el sábado 20 de octubre en el Teatro de los Héroes, en dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas.



LLEVA 17 AÑOS CON LA OBRA



“Estoy muy contento de estar nuevamente presentando esta puesta en escena, en el estado grande, lo cual es una gran satisfacción personal ya que estoy celebrando 17 años de representar esta obra en diferentes partes del mundo, así como diferentes escenarios, junto con mi esposa Lilia Sixtos, quien es la directora de la obra”, expresó.



La temporada inaugural de Mi Cristo roto tuvo una permanencia de seis meses. Se presentó todos los viernes en el Altar del Perdón de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Durante esta temporada, Alberto Mayagoitia hizo gala de su experiencia y de su gran talento interpretativo. Lo que inició como una corta temporada, durante la cuaresma del 2003, se convirtió en una gira internacional.



Alberto refirió que ha sido una gran experiencia llevar a cabo este proyecto, por lo que comentó qué es lo que le ha dejado en lo personal: “Muchas satisfacciones artísticas, culturales, espirituales, yo diría que hasta experiencias turísticas, porque Mi Cristo roto me ha llevado a diez países diferentes, incluidos de Europa, como España, en la Jornada Mundial de la Juventud, a donde fuimos invitados como evento cultural oficial, fue una experiencia muy bonita”, dijo.



UNA PUESTA EN ESCENA REFLEXIVA



Mi Cristo roto constituye una experiencia reflexiva maravillosa. Deja sembrados en los corazones de quienes la viven, sentimientos como el perdón, el amor al prójimo y la solidaridad. Enseña cómo hacer más llevadera la cruz que todos cargan. El impacto que la actuación de Alberto Mayagoitia causa en el público trasciende todas las áreas de la vida del espectador.



“El publico de Chihuahua es muy cálido, siempre reacciona muy bien a la obra, tienen un gusto por el buen teatro, por lo que agradezco siempre contar con todo el apoyo, es una satisfacción muy grande ir a presentarles una obra de un sólo actor que no habla de política, no cuenta chistes pelados, que no cuenta con un contenido frívolo sexual, superficial, se haya podido mantener vigente y con setecientas representaciones ha sido una gran satisfacción personal para mi esposa y para mí”, expresó.



ENFOCADO EN ESTE PROYECTO



Durante la amena platica, Alberto aseguró que lo que más disfruta de llevar al escenario esta obra es “el desafío de presentar una obra de calidad, en tantos y en tan variados escenarios, donde hemos podido resolver la parte técnica y de iluminación, salir triunfante y airoso, a veces con todo en contra ha sido para mí de las cosas que más disfruto de la obra”.



Por el momento, Mayagoitia se encuentra enfocado a esta puesta en escena, la cual se estará presentando en diversos lugares, además dijo que él y su esposa están enfocados a sus negocios bienes y raíces, por lo que no hay un proyecto en puerta en el medio artístico, por lo pronto.



MENSAJE SOBRE EL CÁNCER DE MAMA



Y en este mes de la lucha contra el cáncer de mama, el actor envió un mensaje: “Aun existe un tabú al respecto, y pienso que para combatirlo existe la información, la educación, el conocimiento, es responsabilidad de los medios e indirectamente de los actores, el que la gente tenga la información a su alcance y digo a los actores porque aunque no es nuestra obligación, pero todos los actores somos seres sociales, que tenemos en nuestro alcance el poder dar a la gente diferentes mensajes”.



AGRACEDE A CHIHUAHUA



Concluyó con un mensaje: “a toda la gente de Chihuahua, cuídense mucho del frio, que se tomen su vitamina C, y además invitarlos a que vayan a ver Mi Cristo roto en Parral, Chihuahua y Delicias, para que disfruten de esta obra”.



EN PARRAL



Mi Cristo Roto



viernes 19 de octubre



En el Foro Villista



Función: 19:00 horas



Costos:



General: 165.00



Puntos de Venta:



Hotel Adriana



www.startickets.mx











EN CHIHUAHUA







Mi Cristo Roto



sábado 20 de octubre en el Teatro de los Héroes



Dos funciones: 18:00 y 20:00 horas



Costos:



330.00 V.I.P



275.00 LUNETA



220.00 BALCÓN



Puntos de venta:



Don Boleton y Taquillas del Teatro







EN DELICIAS







Mi Cristo Roto



domingo 21 de octubre



En el Teatro Ernesto Talavera



Función: 18:00 horas



Costos:



Puntos de venta:



MiTaquilla.com, Llantera Chávez, Librería San Benito