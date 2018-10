Sufre Pamela lesión al ensayar

Ciudad de México.- Pamela Anderson se lesionó al ensayar un número para "Danse avec les Stars", la edición francesa de "Bailando con las Estrellas".







La actriz, de 51 años y quien lleva dos semanas en el reality show, utiliza muletas para no forzar la pierna afectada y también ha recurrido a la crioterapia para sanar los tendones.



"Me hice daño en el gemelo mientras ensayábamos. No estábamos haciendo ninguna locura, sólo bailando", dijo Pamela, esperanzada en participar en el episodio de este sábado.