Iggy Azalea presume diminuto bikini y sufre accidente

La voluptuosa rapera estadounidense Iggy Azalea paralizó las redes al darse a conocer una fotografía en la que tuvo un percance con su necio bikini rojo, del cual, la parte superior le estaba dando problemas casi dejando al aire uno de sus encantos.Iggy Azalea lucía inigualable sobre una tabla de surf en el modelito acompañado con unas trenzas que la hicieron ver sexi y ruda al mismo tiempo, pero de momento tuvo el accidente.La controversial imagen recorrió todo internet, pues no faltan aquellos soñadores fans que desearían ver tan solo un poquito más del cuerpo de la exuberante cantante.Sin embargo, Iggy Azalea no deja mucho a la imaginación en su cuenta de Instagram, donde complace a sus seguidores con sensuales fotografías algunas subidas de tono, en sensual lencería o pequeñísimos bikinis.Aunque últimamente no ha habido noticias sobre ella en nuevos proyectos o participaciones musicales, Iggy se encarga de seguir vigente en las redes sociales recordando a sus fans que pronto regresará, y más candente que nunca.