Recauda 'Halloween' 77.5 mdd en semana de estreno

Los Angeles.- Cuarenta años después de su debut en los cines, Michael Meyers sigue atrayendo a legiones de amantes de un buen susto.



Universal Pictures dijo el domingo que "Halloween" recaudó unos 77.5 millones de dólares en los teatros de América del Norte, para ocupar el primer lugar en la taquilla con el segundo estreno de terror más recaudador de todos los tiempos, después de "It" el año pasado.



Cifras estimadas de recaudación de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá según comScore.



1. "Halloween", 77.5 millones de dólares.



2. "A Star Is Born", 19.3 millones de dólares.



3. "Venom", 18.1 millones de dólares.



4. "Goosebumps 2: Haunted Halloween", 9.7 millones de dólares.



5. "First Man", 8.6 millones de dólares.



6. "The Hate U Give",7.5 millones de dólares.



7. "Smallfoot", 6.6 millones de dólares.



8. "Night School", 5 millones de dólares.



9. "Bad Times At The El Royale", 3.3 millones de dólares.



10. "The Old Man & The Gun", 2 millones de dólares.