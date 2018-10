Bad Bunny responde a profesora que lo acusa de 'destruir mentes'

El exponente del trap latino Bad Bunny recibió una fuerte crítca en su cuenta de Instagram por ser famoso y millonario a costa de sus canciones, que según una docente se dedican a "destruir mentes" de los jóvenes.



El cantante puertorriqeño de 24 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, contestó un mensaje nada halagador de una profesora que lo acusa de "crear una generación de imbéciles".



"Y dígame usted... ¿cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un dios... es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes siento que por otro lado usted las destruye.



"Entonces... ¿cómo compito? ¿Cómo le hago para que deseen el pan de la enseñanza?... ¿Será que llegará el tiempo en que ya nadie quiera aprender y solo tratarán de versar palabras indecentes, el denigrar a la mujer será su mayor logro, y cerrarán nuestras escuelas? O perdón... si esto ya está pasando!.



"Bravo Bad Bunny. Bravo Ricardo Rossello por el exitoso plan de crear una generación de imbéciles", escribió la maestra en las red social.





Bad Bunny, quien por el género urbano dejó truncada su carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, contestó a la docente, a través de sus redes sociales con un extenso mensaje, titulado Bad Bunny no es el Secretario de Educación, en el cual expone sus experiencias como estudiante, las razones por las cuales la maestra no debería señalarlo como responsable de los problemas de aprendizaje y cómo a él también le duele la actual situación educativa de su natal Puerto Rico.Incluso advierte que él nunca sacó bajas calificaciones por escuchar reguetón en el colegio."¿Qué tengo que ver yo con su currículo o su objetivo de enseñar?... Mi objetivo era ser todo lo que soy hoy, yo debería ser ejemplo para usted para cumplir el suyo! Le agradezco el intento que hace por los niños de mi país de educarlos, con un sueldo injusto y con pocos recursos de parte del gobierno; y le confieso, que al igual que usted, me duele en el ALMA cada escuela que cierran."¿Sabe en qué no estoy de acuerdo contigo? En que me quiera echar la culpa de la posible ineptitud suya (solo supongo), de la ineptitud del gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país."Le confieso otra cosa, y es que en el fondo de mi corazón a veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera", escribió Bad Bunny.