Canta con orgullo la música vernácula mexicana

Chihuahua, Chih.- Alberto Romero es un cantante de música vernácula, orgullosamente chihuahuense que cuenta con una amplia trayectoria y que gracias a su perseverancia ha logrado consolidarse con su voz versátil y privilegiada, además ha tenido la oportunidad de pisar diferentes escenarios en donde ha dado a conocer el gran talento que posee.



Precisamente el domingo 28 de octubre se estará presentando en Ciudad Juárez, para el 9º Encuentro Nacional de Artesanos, también se encuentra concursando a nivel nacional de música regional mexicana en “Las grandes voces del mariachi”, por lo que pide el apoyo de todos los chihuahuenses con su voto en el link: https://www.facebook.com/vocesdelmariachi/videos/315699905924652/.



En entrevista para El Diario de Chihuahua expresó su sentir sobre todo lo que ha pasado en su carrera desde sus inicios a la actualidad: “La verdad estoy muy contento con todo lo que me ha sucedido y quiero hacer la cordial invitación a toda la gente de Ciudad Juárez, vaya a este evento donde me estaré presentando, la vamos a pasar muy bien”.







Su gran pasión cantar



Gracias a la experiencia, Alberto Romero se ha presentado en diversos foros, a pesar de que no es un camino fácil, se encuentra convencido que de seguirá luchando porque la música vernácula siga vigente. “Mi carrera como cantante es algo que no busqué, solo se dio y aunque siempre fue mi sueño verme arriba de un escenario, esto fue por el destino que todo me ha ido llevando por el camino pues mi gran pasión es cantar”, dijo.







Aida Cuevas su madrina



La máxima exponente de la música ranchera, Aida Cuevas, es un gran ejemplo y motivación para Alberto, además cuenta con la amistad de la intérprete de “Quizás mañana”, quien en una de las visitas de la cantante le dio la patadita de la buena suerte, lo que la convirtió en su madrina, y en cada concierto que ofrece en esta ciudad, el artista chihuahuense siempre está en primera fila, lo que le ha dado la oportunidad de cantar a dueto con ella.



“Es una cantante que admiro mucho, además de tener un gran talento, es una gran persona que tiene un gran corazón, siempre estaré agradecido con ella por sus atenciones y tener palabras de motivación para mí”, expresó.



Añadió que su mamá fue quien le enseño toda esa música mexicana tan linda que existe, “mi papá es más de música clásica o música en inglés. Así que mi mamá es quien me inculcó este gusto, recuerdo que teníamos una grabadora de cassettes, tenía yo siete años y me dijo: cuando estés aburrido o cuando tú quieras hacer algo en la casa como recoger tus juguetes, pónlos y la música te ayudara a sentirte mejor. Así que eso jamás lo olvidé, tenía un casete de Aida Cuevas y siempre desee algún día conocerla y lo logré, tuve la gran fortuna de conocer a mi ídolo”, comentó.



Lo más satisfactorio de su carrera: “El reconocimiento de la gente y el que te aplaudan y que les guste lo que estas interpretando y que sonrían al momento de que te vean es algo muy satisfactorio para mi”.



Y con las ganas de sobresalir y ser reconocido a nivel estado para luego poder irse a lo grande es como







Su mensaje:



“Que apoyen el talento chihuahuense, existe muchísimo y en todos los ámbitos, le pido a todos los empresarios que apuesten más por la música ranchera y que volteen a ver el talento chihuahuense. Le mando un abrazo y mi agradecimiento a toda la gente que me sigue y me apoya siempre y a los que aún no me han escuchado los invito a que visiten mis redes sociales”







Resaltado:



“Me siento muy orgulloso de portar un traje de charro hoy en día, es el género que me gusta bastante, siempre busco el espacio para mostrarle al público mi proyecto y mi estilo en este género de música ranchera”







Síguelo en:



Facebook/ Alberto Romero Musica



Instagram/alromeroo



Twitter/Alberto_romero_