Destrozan a Mishelle de Enamorándonos por retocar sus curvas en bikini

Mishelle de Enamorándonos desató un gran número de comentarios negativos tras publicar unas instantáneas en las que aparece luciendo su monumental figura en un atrevido bikini, pues los internautas advirtieron que había retocado sus curvas con la ayuda de un editor de imágenes.Gracias a sus polémicas cirugías estéticas, a sus publicaciones en redes sociales y a la filtración de sus fotos íntimas, Mishelle es una de las participantes más famosas de Enamorándonos.Aunque es admirada por muchos seguidores del reality de amor de TV Azteca, la amorosa también se ha ganado a muchos haters, quienes aprovechan cualquier descuido de la estrella para lanzar despiadadas críticas.Sin embargo, a Mishelle parece no importarle todo lo que diga sobre ella, y recientemente compartió con sus 1.5 millones de seguidores una serie de instantáneas en las que aparece presumiendo su figura en un atrevido bikini.En una de las fotos, la amorosa escribió el siguiente mensaje:"Mira cómo me angustian, preocupan y me tensan sus comentarios negativos”Aunque algunos internautas le aplaudieron su actitud, la mayoría expresó en tono de burla que se bajara de la hamaca o de otra forma la rompería; asimismo, le mencionaron que abusar del Photoshop deformó algunas partes de su cuerpo.Por si fuera poco, más adelante Mishelle publicó una imagen en cuya descripción escribió la siguiente nota:"Tengo el carácter para hacer lo que mejor me plazca”Los usuarios de la red reaccionaron de inmediato y mencionaron que en esta imagen es evidente que utilizó un editor de fotos, pues su cuello luce mucho más largo de lo que es en realidad.Asimismo, los fieles fanáticos de Mishelle le sugirieron que ya no use tantos filtros para retocar sus curvas y le pidieron que se atreviera a presumir su belleza como es en realidad.