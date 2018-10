"Disfrazado de Kurt Cobain": Maluma se tiñe el pelo y la red enloquece

PAREN TODO: Kurt Cobain se reencarnó en Maluma 😱😱😱 pic.twitter.com/JrK1LPUbW9



— Marcela (@Marx75) 21 de octubre de 2018

Cuando eres Maluma, Kurt Cobain, diva empoderada y reggaetonero a la vez. pic.twitter.com/IXYU3M9fMb



— Luisito Rey (@LUISlTOREY) 21 de octubre de 2018

Ahora entiendo todo Miley Cyrus reencarnó en Maluma. pic.twitter.com/djweszcTg7



— 🦇 (@21bdc) 21 de octubre de 2018

Maluma reemplazo a Miley Cyrus y hará la segunda parte de la película de "Hannah Montana".



— ALEXON 💍 (@ARPIEDRERO_) 22 de octubre de 2018

Es Maluma o Miley Cyrus con barba??



— neshy (@freakneshy) 22 de octubre de 2018

Empiezo a creer la teoría conspirativa de que Dua Lipa y Maluma son la misma persona 😂 pic.twitter.com/WDm6IO9jxy



— 🌸🍍PineapplePrincess🍍🌸 (@pin3appl3princ3) 22 de octubre de 2018

Veo que mi amado #KurtCobain es tendencia me imaginé de todo menos que lo compararan con #Maluma No inventen que Maluma se parece es a Cristián Castro pic.twitter.com/Uu7Eurqa47



— Catalina Franco (@Catafranco9) 21 de octubre de 2018

#Maluma siguiendo los pasos de Shakira: ya es oficialmente internacional y rubia pic.twitter.com/BdO1EVq0ve



—  Aquí soy Pepe (@iPepeMx) 21 de octubre de 2018

Maluma ahora es Britney Spears. pic.twitter.com/r9nl6XUfGD



— Osvaldo Calderón (@2osvaldo) 21 de octubre de 2018

No es mesa ni tornillo, es #Maluma con su pelo amarillo, una sola con Gaia, Pachamama y la madre tierra, 1-2-3 pose seductora,1-2-3 pose inocente, la que no se da cuenta pero si se da cuenta, ni Britney Spears, Jessica simpson y Cristina Aguilera en su mejor momento se le compara pic.twitter.com/dOFMlPmHQn



— Alberto (@A1B3RTO_o) 21 de octubre de 2018

Orgullosa, Sublime, Eterna

Potra zaina, jamás domada

Rubia, única y difente, la verdadera chica dorada

Donde pisa está Leona, jamás pondrá un pie una gata



Maluma Baby😍 pic.twitter.com/CHfoVrB6MX



— La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) 21 de octubre de 2018

maluma disfrazado de kurt cobain q falta de respeto



— jenni; #mono (@hotytae) 22 de octubre de 2018

-que onda con ese rubio de Maluma, ahora se parece a Kurt Coba...

- pic.twitter.com/1KR7w17pGu



— Dann (@danntastico) 22 de octubre de 2018

Cuando ves en twitter que están comparando a Maluma con kurt cobain... pic.twitter.com/H25uifpc1g



— Stanford Rey. (@VictorNefilim13) 22 de octubre de 2018

Kurt Cobain

> depresivo

> se levantó a una periquera

> la gente solo se sabe una canción

> no era el más talentoso de su banda (dave grohl)



Maluma

> Alegre

> hombres y mujeres reconocen su belleza

> mínimo 10 canciones reconocibles

> su talento es inigualable



— chris andrade 🧟‍♂️ (@minombreeschris) 21 de octubre de 2018

Maluma, conocido actualmente como el 'rey del reguetón', se sometió recientemente a un radical cambio de 'look' que no pasó desapercibido en redes sociales. El cantante colombiano dijo adiós a su cabello castaño y se lo tiñó rubio.El drástico cambio fue publicado por el músico, de 24 años, en su cuenta de Instagram en una fotografía titulada "renacer", en la que aparece en un parque de Los Ángeles (California, EE.UU.) mostrando su reluciente cabellera.Usuarios de redes sociales no tardaron en comparar el nuevo aspecto de Maluma con el de otras celebridades, entre las que destacó el fallecido vocalista de Nirvana, Kurt Cobain.Otros internautas, sin embargo, vieron un parecido más claro con Hannah Montana, el personaje de Disney protagonizado por Miley Cyrus.También comenzaron a brotar otras similitudes, y los usuarios de Twitter se encargaron de darlas a conocer.El artista colombiano continuó alimentando de diversas formas la imaginación de las redes sociales con su 'look'.Finalmente, los internautas expresaron su posición respecto a estas comparaciones.