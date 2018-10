'Game of Thrones': Ned Stark adelanta su regreso a la serie

Ciudad de México.- La novena y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) tiene previsto su estreno en HBO el próximo año, pero según el actor británico Sean Bean, el último episodio no marcará el final de la serie, ya que habrá un capítulo especial que recogerá la fiesta de fin de rodaje y que, con Conan O'Brien como anfitrión, reunió a casi todos los actores de la serie.



Sean Bean, que interpretó a Ned Stark en la primera temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos), mencionó que O'Brien fue el hombre que organizó el reencuentro entre todos los intérpretes de la serie, y que el contenido saldrá a la luz tras la emisión del último episodio.



"¡No veo a nadie en absoluto! Sólo he hablado con alguno en un par de ocasiones", dijo el actor a The Hollywood Reporter cuando se le preguntó si seguía en contacto con alguien de la serie, tras perder literalmente la cabeza en la trama de la primera temporada.



"La última vez fue hace aproximadamente un mes en Belfast. Conan O'Brien lo hizo posible. Era el último episodio, así que nos juntamos todos. ¡Fue genial!", agregó. "Es gracioso porque con tanto trabajo apenas mantienes el contacto. Haces muchos trabajos por todo el mundo. Es como cuando veo a viejos amigos, incluso a esos viejos amigos de la escuela de teatro, y sigue siendo lo mismo. Seguimos donde lo dejamos la última vez".



Cuando THR le preguntó si O'Brien era el maestro de ceremonias de un especial de Game of Thrones (Juego de Tronos), Bean fue sincero, revelando una gran sorpresa.



"Sí, ha sido para la octava temporada, la última. Decidieron reunir a todos los personajes para un gran evento, y él organizó la velada", destacó.



La gran fiesta de despedida de los actores será emitida cuando Game of Thrones (Juego de Tronos) llegue a su fin, y en ella aparecerán los actores y actrices que han dado vida a los muchos personajes de la ficción de HBO desde su arranque allá por 2011.



Habrá que esperar hasta la segunda mitad de 2019 para averiguar cuántos de ellos sobrevivirán a la octava temporada.