Lanza Luis Fonsi canción con Ozuna

Despacito fue un parteaguas indiscutible en su carrera y marcó la historia de la música latina. Sin embargo, Luis Fonsi asegura que no se ha “mareado” y que lo suyo es seguir haciendo temas para su público.



"Sé que tengo una gran responsabilidad y que los reflectores me siguen, pero yo sigo trabajando todos los días para hacer música. Dejo a un lado la presión de competir con lo que se logró con Despacito para seguir en mi esencia y ofrecer nuevos temas”, señala Luis Fonsi.



"Doy gracias permanentes porque el público haya preferido a Despacito y que se haya podido dignificar un poco a los latinos en el mundo, y celebrar un tema en español. Sin embargo, una canción no define a un artista y sigo con los pies en la tierra para trabajar en mi oficio”.



En charla telefónica desde Miami y refrescándose del fuerte “calorcito de verano”, el puertorriqueño platica de Imposible, su nuevo tema, en el que cuenta con la colaboración de su paisano Ozuna.



"Para trabajar con alguien necesito admirarlo y yo soy fanático del trabajo de Ozuna. Ya teníamos tiempo platicando en la posibilidad de hacer algo juntos y ahora se dio.



"Disfruté mucho trabajar con él. En Imposible se logró mezclar su estilo y el mío. Ozuna sabe mezclar muy bien los géneros musicales, lo que se demuestra en Imposible”.



Fonsi asevera estar contento con este lanzamiento, por lo que disfruta dar entrevistas y platicar del tema.



"Tengo nervios y a la vez emoción por este estreno. Espero que le guste al público.



"Es una lírica romántica, honesta, desde el punto de vista del hombre. Fue lindo ponerle ritmo a una canción dedicada a las mujeres”, afirma sin ocultar su ilusión porque el tema llegue al público.



Con esta canción, Luis Fonsi está cumpliendo 20 años de carrera, desde que presentó Comenzaré, su primera producción discográfica.



Son 20 años en los que he tenido una evolución constante. En los que luchó porque no se vayan cosas que siento que son vitales, como disfrutar de estar en un escenario, emocionarme por un lanzamiento; es decir, no perder mi esencia.”



Después del éxito, la fama rodea a Fonsi con un equipo que trabaja para él y fans que lo siguen a todos lados.



"Mi pasión es mi carrera y amo lo que hago. Sigo teniendo respeto por el público y por el escenario. Puedo asegurar que estoy aterrizado y que tengo los pies en la tierra y las cuentas claras. En todos estos años he aprendido y me tomo mi profesión muy en serio”.



El boricua afirma que disfruta la adrenalina que vive ante un nuevo proyecto.



"Es algo que se goza, sobre todo ahora que me involucro mucho más. Desde los temas en los que plasmó todas las cosas que me han pasado. He vivido más y también he sufrido”, explica al momento que suelta una risa.



Se nota a un Fonsi muy maduro, lo que plasma en sus temas.



"Son canciones positivas, de fiesta, aunque también hay románticas y melancólicas”.



Luis ahora colabora con Ozuna, pero en la charla se recuerdan otras canciones con Daddy Yankee, Demi Lovato, David Bisbal y Juan Luis Guerra, entre otros. También se menciona la primera colaboración en un tema de Christina Aguilera.



"Son buenos recuerdos. En mi caso no hay un orden para hacer las colaboraciones. En ocasiones la canción me lleva a buscar al artista con quién hacer la fusión, pero en otras es al contrario. Por ejemplo, en Despacito y Échale la culpa la canción me llevó a Daddy Yankee y Demi Lovato. Trabajar con Ozuna me llevó a Imposible”, revela.



A pesar del éxito que ha tenido con las fusiones, Fonsi asegura que es una parte de su carrera. “No todas mis canciones van a ser colaboraciones”, finaliza.