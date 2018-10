Un psiquiatra de la imagen, así se considera El Chivo Lubezki

Ciudad de México.- El fotógrafo mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki dijo que su trabajo es ser colaborador y traducir las ideas del director, por lo que se considera un "psiquiatra de la imagen".



Hijo pródigo de la UNAM, regresó a la Máxima Casa de Estudios donde compartió ante decenas de admiradores, estudiantes y amantes de la fotografía, su trabajo como artista de la lente, al tiempo que reveló algunos de los secretos de sus filmes más sobresalientes.



Recibido entre aplausos en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (CCU), el ganador del Oscar en tres ocasiones, convirtiéndolo en el mexicano con mayor número de reconocimientos de la Academia por su trabajo como Director de Fotografía en "Gravity", "Birdman" y "The Revenant", habló de sus orígenes en la fotografía y las dificultades que enfrenta como lenguaje cinematográfico.





"La primera vez que tomé una cámara fue en casa de mis padres, que tenían una cámara como para fotógrafos amateurs y su lente me llamo mucho la atención, fue la primera vez que había algo interesante y misterioso en la fotografía.



"Enseguida comencé a estudiar en libros y revistas y más tarde ingresé al Club Fotográfico de México, luego estuve con Pedro Meyer en su taller y fue ese momento en el que decidí ser fotógrafo, eso era lo que más me interesaba, pero no sabía por qué”, dijo Lubezki, al tiempo que reveló que fue durante su segunda semana en el CUEC de la UNAM, "cuando supe que quería ser cinefotógrafo".



Acompañado por el también fotógrafo Carlos Somante, el público asistente quedó ‘maravillado’, ante la ‘cátedra de cine’ que brindó Lubezki, abordando su trayectoria y la manera en la que ha logrado destacar con su estilo y su técnica fotográfica en producciones cinematográficas extranjeras, en donde incluso logró que la historia llegara más allá de los objetivos de la narrativa del escritor.Asimismo, contó en dónde se inspira, la manera en la que sobrevive a la crítica y la convierte en una oportunidad de mejora constante para lograr ser reconocido mundialmente; incluso cómo logró ser un mexicano exitoso triplemente reconocido en Hollywood.Tras una hora de demora, apareció el fotógrafo para ser recibido entre aplausos y de inmediato ser abordado por Somante, quien comenzó la sesión en una especie de entrevista, donde Lubezki arrancó contando sus origines y su inmersión en el arte fotográfico.En el último día de actividades del Canon Zoom in Project, Lubezki presentó además una serie de clips de algunas de las películas en las que ha trabajado y donde compartió sus secretos para hacer la fotografía en dichos filmes.Fue el caso de la película “Gravity” ganadora de siete premios Oscar y dirigida por Alfonso Cuarón, de la que confesó: "por primera vez, pude hacer un plano en el que se ve el sol dando vueltas, se ve el atardecer y la noche, 'Gravity' me sacó la espina de hacer un shot inmersivo"Siempre amable, de buen humor y charlando sobre su amor: la fotografía, Lubezki considero además que "la cámara, la técnica y la lente deben desaparecer en algún punto, sólo así el cinematógrafo puede ver qué pasa con la luz y el movimiento".Por espacio de dos horas, la charla se prestó también para que el artista de la lente recordara además la amistad y consejos del director de cine estadunidense, Terrence Malick, con quien trabajó en la película "El árbol de la vida", protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain.Me dijo: No tengas miedo. Quiero que vivas al límite, filma cuando no hay luz, quiero que te caigas, que corras con los niños, que trates de sentir emociones cuando estás filmando”, expresó.Al final de la charla, Lubezki dio un consejo a la comunidad estudiantil y amantes de la fotografía: “Si van a ser fotógrafos, lo menos importante es estudiar fotografía, sino todo lo demás”, expresó, para luego repartir gustosamente decenas de autógrafos a fans mexicanos.