Gabriel Soto desprecia a Irina Baeva tras divorcio con Geraldine Bazán

TantoGabriel Soto como Irina Baeva son dos de los actores son de los más asediados por la prensa, aunque ellos intentan ser discretos hasta en las redes sociales; sin embargo, la actriz rusa siempre está pendiente de cada publicación del exesposo de Geraldine Bazán.En diciembre de 2017, Irina Baeva le dedicó varias publicaciones a Gabriel Soto en sus redes sociales, y la prensa descubrió que la rusa le decía de cariño ‘conejito’ a Gabriel.Cuando los medios cuestionaron a Baeva sobre ese ‘apodo’, ella dijo que surgió a partir de una broma que nació en la obra de teatro en la que trabajaron juntos en 2016."Eso salió de la obra de teatro que hicimos juntos; es una broma, no existe nada más”.La actriz no escribía la palabra ‘conejito’, pero en cada etiqueta de Gabriel Soto ponía un emoji de un conejo.En 2017, durante la época de Pascua, Irina Baeva compartió una fotografía con un conejo y puso en el mensaje: ‘yo ya encontré a mi krolik’, que significa conejo en ruso.En noviembre de 2017, Gabriel Soto anunció su separación de Geraldine Bazán e inició los trámites de divorcio, fue entonces cuando se especuló sobre una posible relación entre Baeva y Soto, pero ellos comenzaron a ser más discretos.Poco antes de que Gabriel y Geraldine se divorciaran, el actor fue captado de la mano de Irina Baeva, lo que confirmó su relación, a pesar de todas las negaciones que hubo.Desde ese entonces, Irina Baeva se encarga de darle ‘Me gusta’ a cada publicación de su pareja y no deja pasar desapercibido ninguno de sus logros.Por su parte, Geraldine Bazán dejó de darle like a las publicaciones de su exesposo y padre de sus hijas.No obstante, Gabriel Soto no muestra ni el más mínimo interés hacia Irina Baeva, pues solo le da ‘Me gusta’ a una o dos publicaciones de su actual pareja.Ni si quiera cuando Irina promovió el último trabajo de Gabriel en la televisión, durante la novela Caer en tentación, contó con un ‘like’ del actor.