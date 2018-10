Gael García se transforma en agente

Ciudad de México.-El cineasta francés Olivier Assayas (Carlos y París, yo te amo) se encontrará atrás de la cámara para el proyecto hablado en español.



Está basada en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, del periodista brasileño Fernando Morais, sobre cinco agentes infiltrados en Estados Unidos, quienes, al ser descubiertos, no cedieron a presiones de la fiscalía, siendo leales al gobierno cubano.



"Es una historia sobre una organización cubana de espías en Miami en los noventa. No hay secretos sobre la historia, porque son personajes reales, Édgar dará vida a René González, que es un espía cubano y Penélope (Cruz) será su esposa. Gael será Viramontes, el líder de los espías", dijo Assayas en entrevista.



El directo galo se encuentra en esta ciudad como parte de los invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Morelia, que concluye la semana próxima.



Wasp network, indicó, es una historia compleja, que tuvo que hacerla simple para aclarar sus ideas.



A pregunta expresa, poco antes de partir de la capital michoacana, García Bernal dijo que no es bueno hablar de algo que no ha hecho todavía.