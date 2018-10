Ninel Conde y Maribel Guardia lucen sus curvas como Cleopatra

Ninel Conde y Maribel Guardia participarán en la puesta en escena "Cleopatra metió la pata", de Omar Suarez, y ambas actrices han compartido en su cuenta de Instagram cómo lucen caracterizadas del mítico personaje.Ninel subió una fotografía y la acompañó con un mensaje de agradecimiento por esta nueva oportunidad:"Hoy empieza un nuevo proyecto… una nueva aventura... gracias a Dios por permitirme hacer lo que me gusta, gracias Omar Suarez @omarproductor y @carlacastillocaicedo por creer en mí, gracias a mis compañeros por permitirme aprender cada noche más y más, no se pierdan esta puesta en escena próximamente en su ciudad. Gracias @javierdelarosae por mi diseño de imagen! Siempre imitados jamás igualados te amo. Gracias @mitzyofficial_ por tu profesionalismo y entrega por hacerme este traje artesanal con piedras semi preciosas! Y gracias a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos! Hoy nos vemos en Los Mochis! @cleopatrametiolapata.of pronto en tu ciudad!", escribió.Hace unos días, Maribel Guardia también se mostró como Cleopatra, compartió videos y fotos.Germán Ortega también forma parte del musical, y no se ha quedado atrás para compartir su aspecto de Cleopatra.