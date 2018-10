Novia de Sergio Mayer Mori le dedica romántico mensaje

Ciudad de México.- Sergio Mayer Mori cumplió un año de noviazgo con la modelo Raquel Chaves, quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó un romántico mensaje:



"Un año juntos. Y cada día qué pasa te amo más; gracias por ser mi mejor amigo y compañero de vida y aventuras. Un año de amarnos, soportarnos, conocernos, pero más que nada de aprender y ser mejores juntos. Love you to the moon and back cosita", se lee en el mensaje acompañado con una fotografía de ambos.



Al parecer, Bárbara Mori está encantada con la nueva novia de su hijo, en su cuenta de Instagram compartió una foto de la pareja y escribió: Me encantan estos dos.



Mayer Mori disfruta de esta relación luego de su polémica con Natália Subtil, con quien tiene una hija llamada Mila.