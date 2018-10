Tras diez días, Betty Monroe da fuertes declaraciones sobre su secuestro

Tras haber sido víctima de secuestro exprés el pasado 13 de octubre en la Ciudad de México, Betty Monroe reaparece ante las cámaras.Durante la conferencia de prensa, la actriz fue cuestionada con respecto a su estado y el proceso de reincorporación a su trabajo tras haber vivido uno de los momentos más perturbadores de su vida.“Trabajando y con el amor de la gente y el amor de mis amigos”, respondió.La conferencia de prensa se debió a la presentación de la obra Matrimonios vemos, de atrás ni sabemos, donde las constantes preguntas sobre la captura de su secuestrador y los momentos que vivió no cesaron a pesar de que Monroe aseguró que estaba ahí para hablar de la obra.‘No puedo hablar nada de eso. Absolutamente nada. […] Por respeto no me pregunten nada del tema’, puntualizó la actriz.Sin embargo Monroe agradeció a la prensa su preocupación por ella a través de unas conmovedora palabras: ‘Hacer comedia para hace reír y hacer olvidar malos tragos, de todas las personas, (estoy) feliz en este momento, el miércoles estrenamos, mañana tenemos funciones para amigos, ensayo general, hoy prueba de vestuario, pero creo que ha sido un buen lugar para poder sacar todas las cosas’, dijo Betty.La insistencias de la prensa sobre el caso seguían, ante tal situación la actriz tuvo que poner freno y con un tono molesto contestó a las cámaras que no seguiría hablando del tema.‘si me preguntan voy a hacer grosera, nunca lo he sido, entonces les voy a pedir que por respeto no me pregunten nada del tema, porque voy a hacer sumamente grosera, o no les voy a contestar’ declaró Betty Monroe.A pesar de la situación de terror que sufrió la actriz hace diez días, se le pudo ver tranquila, aunque con un semblante cansado, situación que se intuye ha de deberse a los traslados constantes a la Procuraduría en el seguimiento del caso.