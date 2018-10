Carlos Rivera le dedica romántico mensaje a Cynthia Rodríguez

Ciudad de México.- Aunque Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han mantenido su amor lejos de los reflectores, de vez en cuando hacen demostraciones públicas que encantan a sus seguidores.



En esta ocasión fue en las redes sociales donde mostraron su cariño, pues Cynthia posteó una fotografía y escribió: "Me gustan los martes", a lo que Rivera respondió: "A mí me gustas tú".



Bastaron esas pocas palabras para que los seguidores de la pareja externaran su alegría.



"@_carlosrivera @cynoficialcomo los amo y más cuando hacen estas demostraciones de amor", escribió una fan.



La pareja, que suma ya varios años juntos, ha acordado no ventilar los momentos que pasan juntos, sin que eso signifique que se escondan, pues el coach de "La Voz... México" ha dicho que lo que hacen es cuidar su relación.