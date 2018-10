Disney echaría del barco de 'Piratas del Caribe' a Johnny Depp

Ciudad de México.- Los estudios Disney quiere reiniciar la saga Piratas del Caribe. Y pretende hacerlo dándole una vuelta de tuerca a la franquicia de la mano de los guionistas de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick. Un reboot en el que no es segura la presencia de la gran estrella de la franquicia, Johnny Deep.



Según informó Deadline, Disney ya negocia con los dos guionistas para que se encarguen del libreto de la nueva película de Piratas del Caribe con la esperanza de repetir el éxito de una saga que ha amasado a nivel mundial 4 mil 500 millones de dólares en taquilla. Una franquicia que dio ciertos síntomas de desgaste con su última entrega, estrenada el pasado año, y que con menos de 800 millones de dólares en taquilla quedó por debajo de las dos películas anteriores, que superaron los mil millones.



Si el dueto formado por Reese y Wernick, también autores de los guiones de filmes como Life o Bienvenidos a Zombieland, cierra un acuerdo con Disney, los guionistas se unirán al productor del filme, Jerry Bruckheimer, productor habitual de la saga.



El que podría no estar en este reinicio es Johnny Depp, gran estrella de la franquicia con su personaje de Capitán Jack Sparrow en las cinco entregas.



Según especulan diversos medios estadunidenses, la Casa del Ratón quiere mantener ciertas distancias con Depp debido a los escándalos que ha protagonizado con sus adicciones, su desmejorado estado físico, su separación y su inexplicable bancarrota. A su controvertida situación se suman ciertos conflictos que Depp tuvo con el equipo durante el rodaje de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.



Y es que Disney no es un estudio muy amigo de los escándalos. Recientemente también dio la espalda al controvertido director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, despedido por publicar hace una década unos chistes de mal gusto sobre pederastia en Twitter.



Aunque no regrese a la saga bucanera, la agenda de Deep está bastante cargada. El próximo 16 de noviembre estrenará la nueva película de Animales Fantásticos, en la que da vida al villano Gellert Grindelwald, personaje que volverá a interpretar en la tercera parte de la saga, cuyo rodaje arrancará en 2019.



Además, hace apenas unas horas confirmaba su participación en Waiting for the Barbarians, película que será dirigida por el colombiano Ciro Guerra, y en Minamata, un filme en el que encarnará al fotógrafo W. Eugene Smith.