Filtran polémica foto de Gaby de Enamorándonos antes de las cirugías

Gaby Sanchez es una de las amorosas más polémicas y sensuales del programa de Tv Azteca, Enamorándonos, no solo por su exótico cuerpo, sino por su carisma, que conquistó a más de uno dentro del reality show.Desde que llegó al programa, la hermosa mexicana se robó la mirada de todos, y también comenzó a generar admiradores en las redes sociales, en donde comparte su día a día con eróticas fotografías que dejan mucho a la imaginación.En distintas ocasiones se ha enfrentado con Mishelle Díaz, otra de las amorosas más populares de Enamorándonos, y con quien compite por demostrar quién es la mejor.Sin embargo, Gaby Pomps no siempre lució tan ‘perfecta’ como en esto últimos años, pues en una imagen que comenzó a circular en internet, se puede observar que esa despampanante figura fue producto de algunas cirugías.En la imagen se ve claramente que se aumentó los glúteos, se hizo la lipoescultura, se operó la nariz, el rostro y también se quitó un poco de cachetes.Aquí te dejamos la fotografía para que conozcas a Gaby Pomps antes de las cirugías.El cambio es indiscutible, pues antes lucía sin ninguna curva y son rasgos muy diferentes a como se ve ahora; podría decirse que no hay gente fea, sino sin dinero para pagar las operaciones.Por su parte, Gaby Pomps nunca ha negado que se sometió a unas cirugías y asegura estar muy feliz con su actual apariencia.